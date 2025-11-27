Productos de inversión: ¿Por qué esta prestación permite a las empresas cuidar a sus empleados?

Los productos de inversión se han convertido en un facilitador de las empresas en el cuidado de su capital humano, un diferenciador que se suma a la lista de beneficios que los colaboradores aprecian cada vez más como son la flexibilidad de horarios o los seguros, por lo que integrarlos cada vez más al paquete de prestaciones será una de las tendencias que se verán en los próximos meses según especialistas de Sura Investment.

“Lo que observamos cada vez más es ese concepto de flexibilidad, también hay otro concepto que le llaman Total Rewards, que es esta visión que engloba todos los beneficios, no nada más financieros o económicos, sino también otros aspectos de bienestar que tienen que ver con seguros o la parte de cobertura, tiempo libre o la flexibilidad en los horarios, en los mecanismos de cómo colaboramos. Sin duda que hemos observado una mucho mayor conciencia e interés en todos estos conceptos”, dijo Ismael Díaz, director Soluciones Corporativas de Sura Investments durante el foro EF Meet Point Virtual de El Financiero.

La tendencia revolucionaria y tecnológica ha aumentado la importancia de los negocios por cuidar su capital humano y va en aumento el interés por los productos de inversión hacia el colaborador como los fondos de ahorro o fondo de pensiones, una vez que también entre los colaboradores hay mayor conciencia de la importancia del ahorro temprano para el retiro.

Productos de inversión fomentarían el ahorro en la población

“Esa conciencia del trabajador respecto a su remuneración más allá de la quincena, al integrar este tipo de beneficios a su ingreso, es algo que ya vemos. Las empresas afortunadamente están desplegando estos productos hacia sus empleados”, afirmó Joaquín Barrera, director de Renta Fija e Inversiones de Sura Investments durante el Foro EF Meet Point Rentabilidad y proyección: claves para maximizar tu pensión.

Con la evidencia de que tanto empresas como colaboradores tienen mayor interés y sensibilidad sobre las necesidades de corto y mediano plazo, la expectativa es que estos beneficios financieros de apoyo al ahorro e inversión de los empleados o colaboradores vayan en aumento y se logren cambiar las cifras de bajo ahorro entre la población, sobre todo para el retiro, coincidieron los especialistas.

Solo el 42 por ciento de la población mexicana entre 18 y 70 años tiene una cuenta de ahorro para el retiro y de estas personas, solo 7.9 por ciento realizan aportaciones voluntarias, según datos de México ¿cómo vamos?