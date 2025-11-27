Abren en NL primera clínica de longevidad del país

La compañía de origen mexicano Koltin, puso en operación la primera clínica de longevidad en México, ubicándola en Monterrey e invirtiendo 1.2 millones de dólares, dando así un paso decisivo hacia un ecosistema de atención que prioriza el bienestar, la prevención y el envejecimiento saludable de los mexicanos.

Eduardo Ortiz Reynaga, director general de Koltin, dijo que Nuevo León (NL) registra uno de los ritmos más acelerados de envejecimiento en el país con más de un millón de habitantes que superan los 60 años, y que en las próximas décadas continuará aumentando conforme crece la esperanza de vida.

“Este cambio demográfico implica mayores necesidades de atención especializada, más infraestructura y nuevos modelos de salud capaces de acompañar a una población que vivirá más tiempo, pero que requiere apoyo para mantenerse funcional, autónoma y conectada”, señaló.

Resaltó que Koltin es la primera membresía de salud dirigida a personas mayores, que apuesta por un modelo centrado en la funcionalidad, la autonomía y la calidad de vida.

Por su parte, Carmen Rosillo, quién es fundadora junto con Eduardo Ortiz, destacó que la inversión en la entidad forma parte de su visión a largo plazo para convertir a Koltin en el referente nacional en salud para personas mayores.

“Este es solo el primer paso de una visión que busca colocar a Nuevo León, y posteriormente al país, a la vanguardia de la salud y el bienestar para las siguientes generaciones”, apuntó.

En tanto, Myrna Elia García Barrera, directora del IEPAM, comentó que el estado no solo es uno de los más longevos del país, sino también el que registra la esperanza de vida más alta en México.

