Hasta el ‘Cuchupetas’ le pierde: ¿Qué productos subieron más de precio con la inflación en agosto?

La inflación en México en agosto de 2025 fue de 3.57% en agosto, más de lo esperado.

Si hasta en el Cuchupetas, ese icónico restaurante en Mazatlán donde han comido 4 expresidentes, se siente el golpe de la inflación en México, es porque la cosa está seria.

Los datos del Inegi sobre el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de agosto 2025 revelan el alza de precio en productos básicos, mientras que otros, por suerte, dieron un respiro al mercado.

En términos sencillos: El dinero que antes alcanzaba para comer en el Restaurante Cuchupetas, ahora se ajusta porque ingredientes clave de la cocina mexicana —y de cualquier lonchería o fonda— se encarecieron.

Inflación en México: ¿Qué subió más de precio en agosto 2025?

El reporte sobre la inflación en México del Inegi muestra que los productos con mayores alzas en agosto fueron principalmente alimentos frescos y servicios básicos.

Entre los alimentos que subieron de precio están el chile serrano, la cebolla, el tomate verde y el precio del kilo de carne de res. Varios de esos productos son esenciales para preparar un aguachile como el que venden en el Restaurante Cuchupetas de Mazatlán.

El precio del chile serrano se disparó casi 35 por ciento en agosto, según el reporte de la inflación en México del INEGI. (Cuartoscuro/Rodolfo Angulo)

Productos que más subieron de precio en agosto

Chile serrano : Tuvo un aumento de 34.94 por ciento .

: Tuvo un aumento de . Tomate verde : Subió 16.71 por ciento , afectando a todas las salsas verdes que acompañan desde los tacos en la esquina hasta los chilaquiles para el desayuno.

: Subió , afectando a todas las salsas verdes que acompañan desde los tacos en la esquina hasta los chilaquiles para el desayuno. Cebolla : alza de 6.33 por ciento , situación que pegó directo en la base de la cocina mexicana, porque está presente en casi cualquier guiso.

: alza de , situación que pegó directo en la base de la cocina mexicana, porque está presente en casi cualquier guiso. Carne de res : aumentó 0.67 por ciento , poco a poco encareciendo cortes y platillos de fondas y restaurantes.

: aumentó , poco a poco encareciendo cortes y platillos de fondas y restaurantes. Loncherías, fondas, torterías y taquerías : En estos establecimiento el aumento de 0.63 por ciento refleja que comer fuera de casa ya no es tan barato.

: En estos establecimiento el aumento de refleja que comer fuera de casa ya no es tan barato. Universidad: Sí, hasta la educación se encareció, con un 1.34 por ciento de incremento en colegiaturas.

Otros productos como los cigarros (1.41%), detergentes (0.92%) y los consumos en restaurantes y similares (0.30%) también se sumaron a las alzas, reportadas por el INEGI.

En resumen, la mesa mexicana se encareció y lo notamos desde la fonda de la esquina hasta en restaurantes de prestigio como el Cuchupetas.

¿Qué productos muestran precios a la baja en agosto 2025?

No todo fueron malas noticias en el reporte del INEGI sobre la inflación en México. Productos como el kilo de pollo bajaron de precio y ayudaron a contener el alza:

Pollo : cayó -4.62 por ciento, lo que significa un alivio en la proteína más consumida en el país.

: cayó lo que significa un alivio en la proteína más consumida en el país. Jitomate : retrocedió -11.46% , después de meses de presionar la inflación.

: retrocedió , después de meses de presionar la inflación. Transporte aéreo : bajó -9.76% , ideal para quienes aprovecharon vacaciones de verano.

: bajó , ideal para quienes aprovecharon vacaciones de verano. Cine : también dio un respiro con una reducción de -11.00% , aunque sea un gasto de entretenimiento.

: también dio un respiro con una reducción de , aunque sea un gasto de entretenimiento. Aguacate : se abarató -7.36% , lo cual equilibra la mesa si piensas en un guacamole junto al pescado zarandeado del Cuchupetas.

: se abarató , lo cual equilibra la mesa si piensas en un guacamole junto al pescado zarandeado del Cuchupetas. Chayote, plátanos y otras verduras y legumbres : con bajas que van de -4.29% a -21.58% , contribuyeron a que el golpe inflacionario no fuera peor.

: con bajas que van de , contribuyeron a que el golpe inflacionario no fuera peor. Material escolar y automóviles: también registraron pequeñas disminuciones de precio.

El precio del jitomate dio un respiro a la inflación en México, de acuerdo con el reporte del INEGI. (Cuartoscuro/Graciela López Herrera)

Esto muestra que, aunque algunos productos esenciales se dispararon, hubo contrapesos en el precio del pollo y jitomate que evitaron un escenario inflacionario más complicado.

Inflación y el día a día

El Inegi no solo presenta números fríos. Su reporte refleja lo que vivimos todos los días al hacer la despensa, pagar la renta o salir a comer. En agosto, la inflación en México estuvo marcada por productos de alta rotación en la dieta mexicana.

Piénsalo así: Si vas al Cuchupetas, pedir un aguachile te cuesta más porque el chile serrano está carísimo, pero si prefieres un pescado zarandeado con guacamole, el golpe al bolsillo es menor gracias a la baja del aguacate.

La inflación no es pareja; afecta dependiendo de lo que consumimos. Y justo por eso el INPC es tan importante: refleja qué tan caro o barato se vuelve vivir en México mes con mes.

¿Qué significa para el futuro cercano?

Aunque agosto mostró contrastes, el hecho de que productos clave como el chile, la cebolla y el tomate verde se disparen preocupa porque son insumos básicos en la cocina mexicana. Si esas alzas se mantienen, es probable que en los próximos meses los precios en loncherías y restaurantes sigan subiendo.

La baja en productos como pollo, jitomate y aguacate da cierto alivio, pero la volatilidad de los precios agrícolas siempre está al acecho.