Inflación en México ‘pisa el acelerador’: Se ubica en 3.57% en agosto, más de lo esperado

La inflación anual de México se aceleró más de lo esperado en agosto de 2025, después de que el Banco de México desaceleró el ritmo de los recortes de las tasas de interés.

Los precios al consumidor aumentaron 3.57 por ciento en agosto con respecto al mismo mes del año anterior, según el instituto nacional de estadística, ligeramente por encima de la estimación mediana del 3.56 por ciento de los analistas encuestados por Bloomberg y del 3.51 por ciento de julio.

El dato subyacente, muy observado, que excluye los precios volátiles de los alimentos y los combustibles, se mantuvo sin cambios en el 4.23 por ciento.

El Banco de México, conocido localmente como Banxico, redujo el costo de los préstamos en un cuarto de punto porcentual, a 7.75 por ciento, el 7 de agosto, tras cuatro recortes de medio punto porcentual a principios de año. Su meta de inflación es del 3 por ciento, con una variación de un punto porcentual.

El consejo directivo del banco prevé que la inflación general alcance el 3 por ciento en el tercer trimestre del próximo año, pero un miembro del consejo, Jonathan Heath, discrepó y argumentó que el pronóstico era poco realista.

La junta directiva de Banxico, compuesta por cinco miembros, consideró el tipo de cambio, la debilidad económica y los efectos de las políticas comerciales internacionales, según las actas de su reunión de agosto.

¿Cuál es la proyección de Banxico para la economía de México en 2026?

A finales de julio, el presidente estadounidense, Donald Trump, pospuso la imposición de un arancel más alto a la parte de los productos mexicanos no cubiertos por el T-MEC. Su gobierno ha presionado a México para que combata el tráfico transfronterizo de fentanilo y la migración no autorizada, utilizando la amenaza de elevados aranceles de importación como palanca.

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum argumenta que México se encuentra en una mejor posición en comparación con otros países afectados por los aranceles de Trump, las perspectivas de crecimiento para la segunda economía más grande de América Latina siguen siendo desalentadoras.

El banco central proyecta una exigua expansión del 0.6 por ciento para 2025, mientras que el gobierno prevé un crecimiento del 0.5 al ​​1.5 por ciento.

Sin embargo, Banxico prevé un crecimiento más rápido en 2026, proyectando una expansión del 1.1 por ciento, y el país también enfrentará una revisión del T-MEC, que otorga a la mayoría de sus exportaciones acceso libre de aranceles al mercado estadounidense. Trump había criticado previamente el acuerdo, aunque lo promulgó durante su primer mandato.