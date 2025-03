Trump ‘mete reversa’: Exenta de aranceles a los autos hechos en México y Canadá por un mes

El presidente Donald Trump está eximiendo a los fabricantes de automóviles de los nuevos aranceles impuestos a México y Canadá durante un mes, informó la Casa Blanca el miércoles, como una medida temporal tras las solicitudes de líderes de la industria.

“Vamos a otorgar una exención de un mes a cualquier automóvil que pase por el T-MEC”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, refiriéndose al acuerdo comercial que Trump negoció con Canadá y México en su primer mandato.

“Los aranceles recíprocos seguirán entrando en vigor el 2 de abril, pero a solicitud de las empresas asociadas con el T-MEC, el presidente les está dando una exención de un mes para que no sufran una desventaja económica”.

Aranceles de Trump a los autos

Funcionarios de la administración se reunieron el martes para discutir el tema con los directores ejecutivos de Ford Motor Co., General Motors Co. y Stellantis NV, según algunas personas que no estaban autorizadas a divulgar detalles públicamente.

Otra reunión sobre un posible alivio de los aranceles está programada para el miércoles en la Casa Blanca, dijeron fuentes familiarizadas con el asunto.

Representantes de Ford, GM y Stellantis se negaron a comentar.

La discusión en la Casa Blanca sobre el retraso de los aranceles a los autos fue reportada anteriormente por Bloomberg News, lo que provocó un aumento en las acciones de los fabricantes de automóviles estadounidenses.

Stellantis amplió sus ganancias hasta un 8.1 por ciento a las 12:41 p.m. en Nueva York, mientras que las acciones de GM subieron hasta un 6 por ciento y las de Ford avanzaron un 4.5 por ciento.