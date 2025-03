Autos europeos y asiáticos ‘pisan el acelerador’ ante aranceles de Trump: Modelos de EU están en desventaja

Los aranceles de la administración Trump a las importaciones de Canadá y México colocan a las marcas Jeep, Ram, Chrysler y Dodge en desventaja frente a sus competidores europeos y asiáticos, dijo el fabricante de automóviles Stellantis NV a sus concesionarios estadounidenses el martes 4 de marzo.

Las medidas también “añadirían una carga de costes en un entorno de precios ya extremadamente sensible”, dijo la empresa en un correo electrónico a sus minoristas al que tuvo acceso Bloomberg News. Stellantis se negó a hacer comentarios.

Los líderes de la industria automotriz estadounidense han advertido que la prolongación de los aranceles sobre Canadá y México podría suponer un duro golpe para las ganancias y el empleo de la industria. El presidente de Stellantis, John Elkann, y otros representantes de los fabricantes de automóviles nacionales han presionado para que se exima a los vehículos fabricados en América del Norte que cumplan con las normas de abastecimiento de piezas del T-MEC, el acuerdo comercial con Canadá y México que Trump negoció en su primer mandato.

El martes, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, dijo que Trump estaba considerando algún alivio para los bienes que cumplen con el T-MEC.

“Nuestra postura sigue siendo que los productos que cumplen con estos estrictos estándares no deberían estar sujetos a aranceles adicionales”, dijo Stellantis a los distribuidores. “Estamos preparados para trabajar con la administración Trump para respaldar una mayor inversión en nuestra red de fabricación en Estados Unidos, pero necesitamos tiempo para realizar estos cambios sin afectar negativamente al negocio y a nuestros clientes”.

La lucrativa marca de camionetas Ram de la compañía importa más de la mitad de sus ventas en Estados Unidos, mientras que Jeep importa alrededor del 21 por ciento, según la firma de investigación Global Data. La carta al concesionario fue publicada anteriormente por el Wall Street Journal.

Armadoras de autos de EU enfrentan presión crediticia con aranceles

Los inversores en bonos están cada vez más preocupados por las perspectivas para los fabricantes de automóviles, cuyos resultados finales podrían verse afectados por los aranceles estadounidenses.

El rendimiento adicional que obtienen los tenedores de bonos por poseer bonos de automóviles con grado de inversión en lugar de bonos del Tesoro ha aumentado alrededor de 0.2 puntos porcentuales desde fines de enero. Los bonos de los fabricantes de automóviles, como la deuda en general, están viendo aumentar sus precios, pero están rezagados respecto del universo más amplio de bonos de alto grado, donde los diferenciales se han ampliado solo 0.08 puntos porcentuales, según los datos del índice Bloomberg.

El martes, un par de bonos con vencimiento este año de GM Financial, subsidiaria de General Motors Co., se ampliaron en más de 10 puntos básicos cada uno en las operaciones secundarias, según datos de Trace. Esto se produce después de que el fabricante de automóviles vendiera deuda nueva en Estados Unidos la semana pasada con diferenciales, o primas de riesgo, alrededor de 0.1 puntos porcentuales más que si no hubiera riesgo arancelario, según Todd Duvick, un analista que cubre bonos automotrices en la firma de investigación CreditSights.

Cuando Paccar Inc., fabricante de camiones comerciales, vendió bonos en febrero, pagó alrededor de 0.1 puntos porcentuales más que sus bonos existentes, una concesión que reflejaba el riesgo arancelario, dijo Duvick. Se trata de un giro sorprendente para una empresa con un balance relativamente saludable que normalmente no pagaría nada extra, dijo.

El mes pasado, GM Financial también se vio afectada en el mercado de deuda corporativa canadiense. La empresa tuvo que aumentar los diferenciales de un bono que estaba vendiendo para que los rendimientos superaran los de sus bonos existentes. Esto es una rareza en el mercado del dólar canadiense en la actualidad, donde la fuerte demanda de los inversores ha hecho que los rendimientos de los nuevos bonos sean inferiores a los de los títulos existentes.

Una guerra comercial podría reducir la producción canadiense en un 2.5 por ciento en dos años y acabar con el crecimiento, según el Banco de Canadá. Stellantis NV, el fabricante de los automóviles Chrysler, ya ha suspendido el trabajo en su planta de ensamblaje en Ontario, que emplea a unos 3 mil trabajadores.

Los fabricantes de automóviles estarían entre las empresas más afectadas, dada la libertad con la que actualmente las mercancías viajan a través de las fronteras de Estados Unidos, Canadá y México durante su fabricación. Los fabricantes de automóviles podrían tener que absorber en lugar de trasladar algunos de los costos, dijo Duvick de CreditSights.

La industria automotriz es competitiva. Los aranceles podrían aumentar los precios de los automóviles en Estados Unidos hasta en 12 mil dólares, según un estudio de la consultora automotriz Anderson Economic Group. Los consumidores solo pueden absorber una parte determinada de la carga de costos adicionales: el precio de los autos y camionetas nuevos ha aumentado más del 20 por ciento desde 2019.

“Si tenemos preocupaciones arancelarias materiales, en los mercados de crédito los primeros en expresar esa preocupación serán los automóviles canadienses”, dijo Adrienne Young, directora de investigación de crédito corporativo canadiense de Franklin Templeton Fixed Income.

Las guerras comerciales que se están gestando ahora podrían tener un impacto global en los mercados crediticios. Algunas empresas europeas de sectores amenazados han acelerado sus planes de endeudamiento para adelantarse a cualquier medida punitiva.

Los bonos estadounidenses de los fabricantes de automóviles también podrían verse afectados en general. Manuel Hayes, un gestor de cartera de Insight Investment, está atento a si al menos algunos fabricantes de automóviles ven rebajados sus bonos a la categoría de basura. Si se producen esas rebajas y muchos gestores de fondos se ven obligados a vender sus tenencias, considerará la posibilidad de comprar los llamados “ángeles caídos”. Cuando las empresas vuelvan a recibir la calificación alta, los precios de los bonos pueden dispararse.

“Al fin y al cabo, siguen siendo grandes empresas, muy importantes para la economía estadounidense”, afirmó. “Simplemente, se vislumbra cierta volatilidad a corto plazo”.