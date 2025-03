EN VIVO: ¿México y Canadá libran los aranceles de Trump? Sigue lo más relevante minuto a minuto

¿Cuánto tiempo durarán los aranceles de 25 por ciento a México y Canadá? Parece que ni el mismo Donald Trump, presidente de EU, lo sabe a ciencia cierta.

Ayer, día en que los aranceles de Donald Trump entraron en vigor, autoridades de Estados Unidos indicaron que existe la posibilidad de un ‘cese al fuego’ en la guerra comercial iniciada por el presidente estadounidense.

¿Se trató de una movida política ante el discurso de State of the Unión del presidente Trump? ¿México y Canadá lograron avances en menos de 24 horas contra el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos y en contra de la migración ilegal? ¿Donald Trump cambió de idea de un día para otro?

El Financiero presenta la cobertura EN VIVO del día 2 de los aranceles de Donald Trump a México y Canadá. Sigue la información más relevante minuto a minuto y conoce de primera mano si ya le podemos decir adiós a las tarifas de Donald Trump, medida que podría beneficiar al tipo de cambio.

¿Adiós a los aranceles a México y Canadá? Esto sabemos

Howard Lutnick, el ‘hombre de los aranceles de Donald Trump’ , fue el encargado de hablar sobre las tarifas a las importaciones de México y Canadá.

De acuerdo con el secretario de Comercio de EU, el presidente Donald Trump analiza la posibilidad de anunciar tan pronto como este miércoles 5 de marzo un camino para levantar los aranceles contra los dos socios comerciales principales de Estados Unidos.

La presidenta Claudia Sheinbaum dará a conocer el plan de respuesta a Donald Trump el próximo 9 de marzo. (Cuartoscuro / Shutterstock)

Lutnick explicó que sostuvo llamadas telefónicas con representantes de México y Canadá, quienes trataron de mostrar los avances y el compromiso en la lucha contra el fentanilo y la migración ilegal.

“Tanto los mexicanos como los canadienses estuvieron llamándome todo el día, tratando de demostrar que harán un mejor trabajo, y el presidente (Donald Trump) está escuchando, porque ya saben que es muy, muy justo y razonable”, dijo Lutnick en entrevista con Fox Business.

“Creo que Trump llegará a un acuerdo con México y Canadá. No será una pausa, nada de eso, pero creo que va a encontrar una solución: Ustedes hacen más y yo me reuniré con ustedes en un punto intermedio de alguna manera, y probablemente lo anunciaremos mañana (hoy)”, aseguró Howard Lutnick.

El secretario de Comercio de EU no proporcionó detalles del plan de Trump para levantar los aranceles a México y Canadá y se limitó a señalar: “Si no has cumplido con esas reglas, bueno, entonces tendrás que pagar el arancel”.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum de la imposición de aranceles a México?

Horas después de la entrada en vigor de las tarifas de Trump a las importaciones mexicanas, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no hay motivo ni razón para la aplicación de aranceles.

A pesar de que desde hace meses Sheinbaum aseguró que México tiene un plan A, un B, un C y hasta un D contra los aranceles, la presidenta no presentó la estrategia para contrarrestar la medida de su homólogo estadounidense.

Las tarifas de Donald Trump iniciaron una guerra de aranceles entre EU, México y Canadá. (Cuartoscuro / Shutterstock)

Dijo que México responderá con medidas arancelarias y no arancelarias a la decisión del presidente de Estados Unidos y adelantó que será el próximo domingo 9 de marzo cuando presente el plan en el Zócalo de la Ciudad de México.

Luego de que Howard Lutnick indicó que habría una posible cancelación de los aranceles, la Presidencia de México no emitió postura alguna. De manera extraoficial se dio a conocer que la presidenta Sheinbaum se reunirá con empresarios mexicanos en Palacio Nacional este miércoles 5 de marzo para abordar la respuesta a Donald Trump.

Canadá acusa a Trump de iniciar una guerra comercial

A diferencia de Claudia Sheinbaum, el primer ministro de Canadá no esperó para dar respuesta a los aranceles de Trump. Justin Trudeau acusó a Estados Unidos de iniciar una guerra comercial y advirtió que Canadá no levantará sus tarifas a Estados Unidos hasta que este país las quite primero.

“Han decidido iniciar una guerra comercial que, en primer lugar, dañará a las familias estadounidenses. Han elegido sabotear su propia agenda, que se suponía traería una nueva era dorada para Estados Unidos. Han optado por socavar el increíble trabajo que hemos hecho juntos para combatir la plaga del fentanilo, una droga que debe ser erradicada de la faz de la Tierra”, expresó el primer ministro.

Justin Trudeau advirtió a Trump que Canadá mantendrá sus aranceles hasta que EU quite los suyos. (Shutterstock)

Trudeau señaló que Canadá responderá con aranceles y elevará el precio de alimentos y de la gasolina, además de otros productos escenciales para los estadounidenses.

El primer ministro de Canadá, quien está cerca de concluir su mandato, afirmó que “no hay ninguna justificación ni necesidad” de los aranceles a Canadá y argumentó que Donald Trump busca anexar a Canadá.

“Ahora, el pretexto legal que su gobierno está usando para imponer estos aranceles es que, aparentemente, Canadá no está dispuesta a ayudar en la lucha contra el fentanilo ilegal. Bueno, eso es totalmente falso. Veamos los hechos: nuestra frontera ya es segura. Menos del 1 por ciento del flujo de fentanilo y menos del 1 por ciento de los cruces ilegales hacia Estados Unidos provienen de Canadá”, agregó.