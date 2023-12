Año nuevo, ¿trabajo nuevo?: 70% de mexicanos piensa en cambiar de empleo en 2024

El 75 por ciento de los trabajadores mexicanos expresó que le gustaría o piensa buscar un nuevo empleo en 2024, revela una encuesta de OCC.

Detalla que dicho porcentaje significa un incremento del 22 por ciento respecto a la encuesta del año pasado.

Un 21 por ciento se manifestó dispuesto a escuchar propuestas, 2 por ciento respondió que no consideraría cambiarse de empleo porque le gusta el trabajo que tiene y otro 2 por ciento dijo que lo desearía, pero no lo hará.

Al preguntarles cómo califican su situación laboral este 2023 respecto al año anterior, el 38 por ciento opinó que fue mejor que en 2022, para un 33 por ciento su situación laboral fue exactamente igual que hace un año.

En tanto, el 29 por ciento calificó su situación en el empleo peor que el año pasado, un 7 menos que el año pasado, añade OCC, la bolsa de trabajo en línea líder en México.

El 38 por ciento dijo que su situación laboral fue mejor este año, debido a que obtuvo un mejor trabajo, en el 35 por ciento de los casos; 27 por ciento recibió aumento de sueldo y 24 por ciento estaba desempleado y consiguió trabajo.

En tanto, 20 por ciento logró balancear su trabajo con su vida personal; 17 por ciento se mantuvo actualizado y en capacitación constante.

Por otra parte, 14 por ciento de las personas encuestadas recibió más y mejores prestaciones; 11 por ciento regresó a trabajar de manera presencial; otro 11 por ciento obtuvo una promoción; 10 por ciento mejoró su situación al trabajar en casa y 8 por ciento tuvo más días de vacaciones.

En cuanto a las razones particulares de la mejora, el 17 por ciento lo atribuye a sus habilidades de liderazgo frente a su equipo; un 15 por ciento a la capacitación con la que pudo adquirir nuevas habilidades; 14 por ciento al comprometerse más con su carrera profesional y con la compañía; 13 por ciento porque se enfocó en buscar y encontrar una mejor oportunidad laboral; 10 por ciento mejoró en sus competencias y habilidades; un 10 por ciento dijo que fue por resiliencia, ya que supo tomar lo mejor de la situación.

Para el 33 por ciento de los trabajadores que consideró que su situación laboral se mantuvo igual que hace un año fue por lo siguiente: 59 por ciento estimó que no tuvo ningún tipo de crecimiento laboral; 50 por ciento se mantuvo con prácticamente las mismas condiciones de trabajo; 35 por ciento no recibió un incremento salarial; 23 por ciento no tuvo retos importantes, mientras que al 16 por ciento le faltó motivación.

Al explicar las razones particulares por las que consideran que su situación laboral se mantuvo igual a la que tuvieron el año pasado, 59 por ciento dijo que fue porque en su empresa no se presentaron oportunidades de crecimiento, 15 por ciento comentó que no tuvo la capacitación que hubiera querido, 10 por ciento no buscó mejores alternativas laborales y 5 por ciento porque está en su zona de confort, sin tomar decisiones propias.