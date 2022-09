Estamos en un momento histórico del ‘nearshoring’: Economía

La llegada de nuevas empresas a México para aprovechar la cercanía con los mercados potenciales, fortalecer sus cadenas de suministro y disminuir sus costos logísticos debe aprovecharse plenamente porque esta oportunidad no se dará dos veces, aseguró el subsecretario de Industria y Comercio, Héctor Guerrero.

Durante la presentación de la iniciativa “Rumbo a una política industrial”, el funcionario dijo que urge que se revisen los negocios, los corporativos, los proveedores y clientes para que las empresas puedan llevar a cabo una relocalización.

“Si no aprovechamos, porque esto no es eterno, el hacerlo en México a través de una relocalización, nos vamos a dar la arrepentida de la vida. Urge que trabajemos en ello, hacer acuerdos para estar cerca en este momento histórico que no se va a repetir dos veces”, comentó Héctor Guerrero.

El funcionario de la Secretaría de Economía destacó que la nueva iniciativa de política industrial tiene el objetivo de promover el desarrollo económico sostenible e incluyente; fomentar la competitividad de la industria mexicana con actualización tecnológica científica; darle soporte al mercado interno y externo.

¿Qué es el nearshoring y cómo beneficia a México?

El nearshoring es la reconfiguración de las cadenas de suministro globales. Actualmente, algunas de las operaciones manufactureras que se realizaban en China ahora se efectúan en México, por lo que se espera un crecimiento de las exportaciones mexicanas en el mercado estadounidense.

México puede incrementar sus envíos con 35 mil 278 millones de dólares en nuevas ventas externas, señaló el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en junio pasado.

Esa cifra, que se alcanzaría solo con la comercialización de bienes, es equivalente a 55 por ciento del monto total estimado en ganancias adicionales para América Latina, según la institución.

La cercanía geográfica de México y su integración comercial derivada del T-MEC con Estados Unidos y Canadá, lo ubican como el principal jugador para aprovechar las oportunidades de nearshoring entre los países de América Latina.

Tras la pandemia y la guerra en Ucrania, más y más empresas han buscado reubicar operaciones para estar menos sujetos a trastornos en su cadena de suministro, explicó Enrique Quintana en su columna Nearshoring: ¿podremos aprovecharlo?

Los empresarios de la región norte de México se han beneficiado de la relocalización (nearshoring) de empresas, informó el Banco de México (Banxico) esta semana.

De acuerdo con una encuesta realizada por Banxico, el 16 por ciento de empresas a nivel nacional reportaron incrementos en la demanda de sus productos o en la inversión extranjera directa a consecuencia del nearhoring en los últimos doce meses.

De estos destacan los empresarios de la región norte, con un 19.7 por ciento de los encuestados, y los de la región centro norte, con el 14.8 por ciento.

Con información de Guillermo Castañares y Leticia Hernández.