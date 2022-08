Frustración empresarial: Acusan de parálisis regulatoria en el mercado de combustibles

El mercado de combustibles en México está paralizado y sobre regulado, lo que provoca incertidumbre y frustración entre los empresarios del sector, señalaron especialistas durante la ‘Semana del Combustible 2022′, evento organizado por el Encuentro Internacional de Energía México.

Sayonara Jarillo, asesora jurídica en el sector energético señaló que existe una parálisis administrativa en la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que provoca que no se pueda otorgar certidumbre a los regulados.

“Por todos lados andamos buscando la aprobación de permisos o trámites, incluso para cosas mínimas como la transportación de hidrocarburos de un lugar a otro, tenemos que innovar ya que existe una sobrerregulación en el mercado, ya llevamos dos años así y la situación se está agravando”, dijo.

A modo de ejemplo, la especialista expresó que, si la CRE no da permisos para almacenamiento de combustibles, los regulados no podrán cumplir con este requisito ya que no existe capacidad instalada en el país.

“Mientras que la CRE no cumpla con sus objetivos de desarrollar, promover y hacer más eficiente al sector, no vamos a poder cumplir con regulación”, subrayó.

Por otra parte, Joyce Cuevas Reyes, especialista en cumplimiento regulatorio, ve muy complicado que esta tendencia cambie en los próximos tres años, por lo que el sector deberá de seguir enfrentando requisitos adicionales y trámites complicados.

“Quizá las presiones bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) abonen, queramos o no, la presión de nuestros vecinos del norte es importante, dependemos el uno del otro para coexistir, por lo que nos puede beneficiar”, dijo.

Señaló que, a pesar de la incertidumbre regulatoria, existen áreas de oportunidad para negocios, pero las autoridades deben darle la vuelta a esta situación.

“Desarrollar un negocio lleva tiempo, y si avanzas con los trámites y de repente te cambian la regulación es frustrante, cansado y desincentiva al empresario, ya que están lejos de tener su proyecto en uno o dos años”, apuntó.

En tanto, Gilberto Mosqueda, abogado corporativo en Grupo Petro, indicó que una de las principales preocupaciones del mercado de combustibles es la suspensión de plazos.

“No sabemos cómo está nuestro trámite ante la CRE, no nos notifican en los plazos que esperamos, el sector está lleno de incertidumbre y preocupación, los empresarios están deseosos de invertir, pero es necesario que la comisión resuelva los trámites de manera sencilla”, aseveró.