¿Cuál es la mejor estrategia de ahorro? Esto explica la autora del ‘Pequeño Cerdo Capitalista’

‘Quítamelo que me lo gasto’ es una de las mejores estrategias para incentivar el ahorro, así lo explico este miércoles 28 de julio Sofía Macías, especialista en Educación Financiera.

La experta en finanzas detalló, en el programa EF Meet Point Virtual: Finanzas personales, ¿cómo enfrentar la inflación?, que este término es el más empleado en el libro del ‘Pequeño Cerdo Capitalista’ y consiste en domiciliar tu ahorro.

Es decir, en cuanto recibas tus ingresos, esa cantidad se va automáticamente a un instrumento financiero, ya sean Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) o cuentas bancarias.

La experta apunta que la cantidad no tiene que ser muy grande, por ejemplo, “si lo domicilias a CETES, lo puedes hacer a partir de 100 pesos, entonces es una cantidad que es manejable y que ya pues de forma automática se va para tu ahorro en los días que lo hayas programado, como en los días de quincena”.

Además, agregó que algunas aplicaciones bancarias te permiten hacer apartados y así fomentar el ahorro. Pero ¿cuál tiene el mejor beneficio?

La autora del del libro ‘Pequeño Cerdo Capitalista’ afirma que los CETES normalmente te dan mayores intereses, que lo que te puede dar una parte en tu banco, por ello, agregó que son instrumentos de menor riesgo y están a cargo del Gobierno federal.

No obstante, asegura que cualquiera de las opciones es mejor a decidir no ahorrar. “De no hacer nada a por lo menos hacerlo en la aplicación del banco, pues mejor hazlo de esta manera”, sostuvo.

Al respecto, el columnista de EL Financiero, Alberto Tovar, opinó que, para comenzar un ahorro, primero se debe identificar en qué estamos desperdiciando nuestro dinero.

Por esta razón, enfatizó que el término de ahorro es lo que estamos separando de nuestro ingreso y es lo que no estamos gastando, “cuando hablamos de ahorrar no estamos hablando de si lo estamos dirigiendo en un determinado instrumento financiero”.