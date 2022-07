¿Cómo ‘sobrevivir’ a la inflación y no morir en el intento? Sigue los tips de estos especialistas

La inflación en México, que subió en la primera quincena de julio hasta el 8.16 por ciento, el índice más alto desde enero de 2001, continuará ‘apretando’ el bolsillo de los mexicanos, por lo que es necesario que regulen sus gastos e implementen estrategias para sobrellevar el alza en los precios.

Sofía Macías, especialista en Educación Financiera, señaló que las estrategias de ahorro y una mejor planeación en materia alimenticia, como priorizar los productos congelados e identificar qué alimentos presentan incrementos, pueden coadyuvar a aligerar las presiones económicas en los hogares de los mexicanos.

“Los alimentos han subido más del ocho por ciento, es importante saber cuáles son las cosas que más están subiendo, es importante conocer estrategias, buscar nuevas fuentes de ingreso. Se espera que América Latina esté con este escenario por lo menos hasta 2023″, refirió la también autora del del libro ‘Pequeño Cerdo Capitalista’, en EF Meet Point Virtual. Finanzas personales, ¿cómo enfrentar la inflación?

Alberto Tovar, director regional norte para El Financiero, coincidió en que debe haber una rigidez y minuciosidad en las finanzas personales. Se deben tener estrategias de ahorro muy precisas y evitar los gastos hormiga .

“Los mexicanos ya deberíamos de estar curtidos (...) Cuando hablamos de inflación, hay que entender que los precios no bajarán, se sostendrán a lo largo del tiempo. No es algo pasajero, hay que hacer una revisión profunda de las finanzas personales, es una llamada de atención para ponerlas en orden. ¿Hacia dónde se va nuestro dinero? Tenemos que pensar en términos absolutos sobre nuestro patrimonio, la inflación está restando capacidad de compra de nuestro capital, entonces tenemos que buscar la manera de tener inversiones que al menos cubran el proceso inflacionario”, apuntó Tovar.

Para el especialistas es imprescindible:

Cuidar el flujo de ingresos y capital

Revisar nuestro endeudamiento

Generar mayor ingreso en nuestra propia fuente de trabajo o buscar ingresos extras,

Buscar que los salarios compensen el trabajo

Por su parte, Silvia Singer, directora general y fundadora del MIDE, instó al 1) ahorro, 2) la redistribución, y 3) evitar los gastos hormiga. Para la especialista también es imprescindible cuidar la salud emocional, pues aunque no parezca, esta influye en la organización de las finanzas

“La salud emocional de las personas que va íntimamente ligada con la salud financiera, si no somos capaces de poderle dar una salida y organizarnos para seguir cumpliendo con gastos que no podemos dejar de hacer, por ejemplo el mercado, la colegiatura, el transporte, esto va causando mucho estrés. Esto lo trajo la pandemia y no hemos logrado mejorar”.