Inflación en México: ¿Qué alimentos te ayudan a ahorrar una ‘buena’ lana?

¿La inflación le está ‘pegando’ fuerte a tu bolsillo? Probablemente tu planeación alimenticia te está saliendo ‘un ojo de la cara’, pero es posible aligerar la presión económica si sigues los siguientes tips.

De acuerdo con datos del Inegi, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una variación anual de 8.16 por ciento en la primera quincena de julio, presionados por el aumento en los precios de la papa y otros tubérculos, cebolla, huevo y naranja.

Para Sofía Macías, especialista en Educación Financiera, es importante que para sobrellevar la inflación se haga una revisión del plan semanal de alimentos en los hogares y ser estrictos a la hora de organizar las comidas por día, con la finalidad de evitar el desperdicio por alimentos que no se hayan utilizado y entren en un proceso de descomposición.

“Hay ciertos tips que tienen que ver con el tener una planeación semanal de los alimentos, no nada más ir al súper con una lista, pero no saber bien en qué se va a utilizar cada cosa. Utilizar tu congelador, tener porciones que no se han utilizado y congelarlas. Las mismas frutas y verduras que han subido bastante, hay algunos alimentos que ya vienen congelados y que tienen una vida más largo por el mismo proceso de los alimentos”, señaló Macías en EF MeetPoint. Finanzas personales. ¿Cómo enfrenar la inflación?

Para la también autora del del libro ‘Pequeño Cerdo Capitalista’, es relevante eliminar de nuestra lista de comidas alimentos procesados y elegir del supermercado alimentos frescos, pues la inflación ha tenido mayor impacto en los productos con aditamentos que cambian su naturaleza como las papas fritas, los helados, jugos artificiales, gaseosas, margarinas, cereales de desayuno, mezclas para pastel y caramelos.

De acuerdo con el último reporte del Inegi, los productos genéricos cuyas variaciones de precios destacaron por su incidencia sobre la inflación general fueron la papa y otros tubérculos (59.12 por ciento); cebolla (53.64 por ciento); huevo (37.15 por ciento); naranja (35.62 por ciento) y harinas de trigo (32.25 por ciento).

Otro de los alimentos que más ha sufrido alzas es el pollo. El precio promedio del kilo de pollo a granel oscila entre los 46 y los 50.50 pesos dependiendo la marca: Bachoco, Patsa, Pilgrim’s y tipo Super, aunque se pueden encontrar presentaciones desde los 42.90 hasta los 80 pesos, según se indica en el portal de la Procuraduría General del Consumidor (Profeco).