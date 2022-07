Remesas vía ‘cripto’, ¿buena o mala idea?

Pese a la crisis sanitaria vista desde el 2020, el envío de dinero a México por parte de los connacionales que radican en el exterior ha ido al alza.

De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial y BBVA, en 2021, México logró desplazar a China como el segundo país receptor de remesas a nivel global, con poco más de 51 mil 585 millones de dólares, siendo superado sólo por la India, quien totalizó 89 mil 375 millones de dólares.

Al ver este potencial que tienen las remesas, varias firmas dedicadas a la gestión de criptoactivos han mostrado su interés en este mercado.

Leo Elduayén, CEO de Koibanx —firma dedicada a integrar criptomonedas y activos tokenizados al sistema financiero— indicó que el implementar las criptomonedas a las remesas podría traer beneficios a sus usuarios, entre los que destacan menores costos por transacción, así como menos intermediación.

“La mayoría de las personas envían sus remesas a través de compañías o plataformas que utilizan la red SWIFT para enviar dinero bancario de un país a otro. Este tipo de transferencias son las que se utilizan en la mayoría de los bancos del mundo, pero este sistema no es del todo eficiente, ya que tiene altos costos por transacción, requiere intermediarios y transcurre un tiempo elevado entre que una persona envía dinero y otra lo recibe. En cambio, con bitcoin, y las criptomonedas en general, esto no sucede”, dijo.

Santiago Villarruel, Product Manager de la firma de inversiones Xcapit, coincidió que la utilidad de los criptoactivos se basa en que se pueda enviar todo tipo de remesas de forma eficiente y sin ningún tipo de restricción.

“Las criptomonedas nacen con el objeto de ser un medio de intercambio de valor entre las personas. Cubren esa necesidad principal, generando una opción más eficiente en términos económicos y de tiempo. A su vez, permiten su adopción masiva y pone a disposición una herramienta que está presente en cualquier smartphone”, detalló el especialista.

ven riesgos y limitantes

Por el contrario, la alta volatilidad que han mostrado recientemente los criptoactivos, sumado al desconocimiento que tiene una gran parte de las personas en nuestro país sobre el uso de estos activos, podrían ser una limitante para su operación como remesas.

El propio Banco de México (Banxico) ha indicado que se debe de mantener ‘sana distancia’ entre los criptoactivos y el sistema financiero.

“En particular, se considera que las instituciones financieras en México no deben tener posiciones en dichos activos, no los pueden obtener como colateral y no deben financiar al público con dichos activos”, dijo el banco central.

Por su parte, el Banco de Pagos Internacionales (BIS) también se ha pronunciado al respecto, señalando que, toda moneda digital que no esté respaldada por un banco central puede suponer riesgos para el sistema financiero.

"Los defectos estructurales hacen que el universo criptográfico no sea adecuado como base para un sistema monetario: carece de un ancla nominal estable, mientras que los límites de su escalabilidad dan como resultado la fragmentación", destacó el organismo.