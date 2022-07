‘Manotazo’ a la inflación: Fed analiza aumento de hasta 100 puntos a tasa de interés

Los funcionarios de la Reserva Federal pueden debatir un aumento histórico de la tasa de un punto porcentual a finales de julio después de que otro informe de inflación abrasadora presionó al banco central para que actuara.

“Todo está en juego”, dijo el miércoles el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, a los periodistas en St. Petersburg, Florida, después de que los precios al consumidor en Estados Unidos subieran un 9.1 por ciento más rápido de lo previsto en el año hasta junio. Cuando se le preguntó si eso incluía aumentar las tasas en un punto porcentual completo, respondió: “Significaría todo”.

Los inversores apuestan a que es más probable que la Fed suba las tasas de interés en 100 puntos básicos cuando se reúna el 26 y 27 de julio, lo que sería el mayor aumento desde que la Fed comenzó a usar directamente las tasas de interés a un día para llevar a cabo la política monetaria a principios de la década de 1990. Los estadounidenses están furiosos por los altos precios y los críticos culpan a la Fed por su lenta respuesta inicial.

La presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, hablando el miércoles por la noche en una entrevista en Bloomberg Television, se negó a decir si estaba a favor de aumentar en la reunión de julio, y señaló que hubo publicaciones de datos importantes entre ahora y entonces. Pero dijo que “no había razón” para aumentar las tasas en menos de los 75 puntos básicos que entregaron los formuladores de políticas el mes pasado.

“Lo que tomo del informe, y fue uniformemente malo, no hubo buenas noticias en ese informe en absoluto, es que la inflación se mantiene en un nivel inaceptablemente alto”, dijo. “En la Reserva Federal tenemos que ser muy deliberados e intencionales para continuar en este camino de aumentar nuestra tasa de interés hasta que obtengamos y veamos evidencia convincente de que la inflación ha dado un giro”.

La jefa de la Fed de San Francisco, Mary Daly, hablando en una entrevista separada con el New York Times este miércoles por la noche, dijo: “mi postura más probable es 0.75, debido a los datos que he visto”, y agregó que esperaba que el número del IPC fuera alto: “Vi esos datos y pensé: no son buenas noticias. No esperaba buenas noticias”.

La Fed se ha vuelto agresiva contra la inflación, luego de ser culpada por su respuesta inicialmente lenta, agitando los mercados financieros y aumentando el riesgo de que sus acciones puedan llevar a la economía estadounidense a una recesión. Tanto Bostic como Mester se opusieron a la idea de una compensación entre inflación y empleo, argumentando que tenían que brindar estabilidad de precios, incluso si eso perjudica al mercado laboral.

¿Qué dice Bloomberg Economics?

“La Fed tiene razón al preocuparse por el desprendimiento de las expectativas de inflación, y este informe aumenta la posibilidad de un aumento de tasas aún mayor de 75 puntos básicos en el futuro” aseguran los economistas Anna Wong y Andrew Husby.

Dada la aceleración de la inflación mensual, los economistas de Nomura Securities International ahora esperan un aumento completo de un punto porcentual en la tasa de referencia de la Fed en la próxima reunión de política.

“Los datos entrantes sugieren que el problema de inflación de la Fed ha empeorado, y esperamos que los responsables políticos reaccionen acelerando el ritmo de las subidas de tipos para reforzar su credibilidad”, dijeron en una nota Aichi Amemiya, Robert Dent y Jacob Meyer de Nomura.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo a los periodistas el mes pasado después de que el banco central elevara las tasas en 75 puntos básicos, a un rango de 1.5 por ciento a 1.75 por ciento, que era probable un aumento de 50 o 75 puntos básicos en julio. La mayoría de sus colegas desde entonces se han hecho eco de su línea o respaldado el movimiento más grande.

El gobernador de la Fed, Christopher Waller, tiene previsto hablar el jueves, mientras que Bostic y su colega de St. Louis, James Bullard, tienen eventos el viernes. Después de eso, los funcionarios entran en su período de bloqueo previo a la reunión.

Se espera un ajuste global

Los bancos centrales de todo el mundo se enfrentan a una inflación sin precedentes, lo que ha provocado subidas de tipos históricas desde Hungría hasta Pakistán . El Banco de Canadá aumentó el miércoles las tasas en un sorprendente punto porcentual completo en medio de temores de que las presiones de precios altas de décadas se están afianzando.

Brett Ryan, economista sénior para Estados Unidos de Deutsche Bank AG, dijo que tenía sentido descontar cierto riesgo de una medida más grande de la Fed, pero lo vio poco probable sin una comunicación explícita del banco central.

“Los halcones tenían que haber aceptado la guía de 50 a 75, con el entendimiento de que si obtuviéramos una impresión al alza, 75 sería el número”, dijo. “Tienen tiempo para comunicarse si quieren transmitir ese mensaje”.

El banco central de Estados Unidos se ha volcado hacia una política agresiva de ajuste para enfrentar la inflación más alta en 40 años. El mes pasado aumentaron las tasas en 75 puntos básicos, el mayor aumento desde 1994, a pesar de que previamente habían señalado que estaban en camino de un movimiento menor de medio punto.

“Hay que poner 100 sobre la mesa para julio”, dijo Andrew Hollenhorst, economista jefe de Citigroup para Estados Unidos. “Todo el mundo debería ser bastante cauteloso al llamar a la inflación pico; hace unos meses se suponía que el pico sería del 8.3 por ciento”.

Los funcionarios de la Fed han dicho que quieren llevar la política a territorio restrictivo, a un rango de 3.25 por ciento a 3.5 por ciento para fines de este año, según la proyección mediana de las proyecciones económicas trimestrales publicadas en junio. Los mercados de futuros mostraron el miércoles a los inversores precios en un rango aún mayor de 3.5 por ciento a 3.75 por ciento para fin de año.

El cambio abrupto de la Fed a un aumento de 75 puntos básicos el mes pasado se produjo tras una encuesta preliminar que mostraba que las expectativas de los consumidores sobre la inflación futura estaban aumentando.

Las actualizaciones posteriores de los datos, que se produjeron después de la reunión de la Fed, borraron la mayor parte de ese repunte, pero las cifras preliminares de julio, que se esperan el viernes, pueden proporcionar a los responsables políticos más municiones para aumentar el tamaño de este mes.

Las expectativas de inflación son particularmente preocupantes para Powell y sus colegas, quienes intentan evitar una espiral de precios al estilo de la década de 1970.

“Después de lo que pasó en junio, no descarto nada”, dijo Stephen Stanley, economista jefe de Amherst Pierpont Securities. “Había estado pensando que la Fed se desaceleraría a un ritmo de 50 puntos básicos por reunión a partir de septiembre, pero si las próximas dos cifras mensuales de inflación se parecen a las de mayo y junio, todas las apuestas están canceladas”.