Hibridación de tecnologías, visión a corto plazo para descarbonización: Siemens Energy

Para la descarbonización del sector eléctrico es necesario la hibridación de las tecnologías de generación, almacenamiento y transmisión, dijo Santiago Bautista, Generation Manager for Peru, Ecuador and Bolivia & Siemens Energy Distributed Generation team of Latin America.

En su participación en el foro Energy Innovation Days: Liderando el camino para un Sistema Energético Descarbonizado, comentó que para ello es necesario contar con sistemas de gestión que permitan el mejor uso de las tecnologías existentes y sumar de forma correcta las que se vayan desarrollando.

“La visión de Siemens Energy en el corto y mediano plazo es buscar las tecnologías que ya existen, apoyarnos en energías futuras, combinar estas tecnologías de la forma más eficiente posible y lograr un despacho que logre romper ese vínculo entre el uso de combustibles fósiles y energías confiables”, destacó.

Remarcó que para encontrar una solución es necesario la colaboración entre universidades, empresas y Gobierno, “es el reto que tenemos como sociedad, se requiere una solución integral”.