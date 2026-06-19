Despiden a Florencia Peña tras anunciar la falsa muerte del padre de Messi: ‘Un error inadmisible’

El padre de Messi presentó una complicación de salud; sin embargo, se recupera favorablemente. (Foto: EFE/Imagen generada con IA Gemini)

Florencia Peña, actriz y presentadora de televisión argentina, fue despedida de la plataforma en la que trabajaba luego de afirmar que Jorge Messi, padre del legendario futbolista Lionel Messi, había fallecido durante una transmisión en vivo.

“No quiero dar una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi. ¿Fue de golpe o qué pasó? Qué duro, ¿no?, en el mes del Mundial”, anunció Peña mientras conducía el programa El show del verano de la plataforma Luzu TV, una de las más populares de Argentina.

Poco después, advertida por sus productores, aclaró que la información aún no estaba confirmada, pero la falsa noticia ya se difundía rápidamente en las redes sociales, por lo que la familia del astro del Inter Miami CF optó por emitir un comunicado.

¿Qué pasó con Florencia Peña? Esto se sabe de su despido

A pesar de que la conductora aclaró la situación de inmediato, las críticas en su contra no cesaron. Entre ellas se encuentran las del director de Luzu TV, Nicolás Occhiato, quien expresó en redes sociales su indignación y desacuerdo con lo ocurrido al aire.

“Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible”, aseveró. Sobre la polémica incluso se pronunció Javier Milei, presidente de Argentina.

El mandatario publicó un mensaje en redes sociales en el que calificó de “aberrantes e inescrupulosas” las declaraciones de Peña, a quien llamó “chimentera (chismosa) de poca monta”.

Lionel Messi, tras el partido contra Argelia, afirmó que había pasado por días difíciles; posteriormente, sale el comunicado sobre el estado de salud de su padre. [Fotografía. EFE]

Finalmente, Luzu TV emitió un comunicado en el que habló sobre lo ocurrido e indicó que los responsables involucrados en la difusión de la noticia falsa ya fueron desvinculados de la plataforma.

También señaló que la presentadora ya no trabajará más para la empresa, luego de que Florencia Peña decidiera dar “un paso al costado”, tras asegurar que el canal considera “inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa”.

¿Qué dijo Florencia Peña tras anunciar la falsa muerte del padre de Messi?

Tras su salida del canal, Peña, una popular comediante de televisión y teatro que posteriormente incursionó en la conducción televisiva, publicó en redes sociales un mensaje en el que pidió disculpas a la familia Messi y aseguró sentirse “muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor” que causó al círculo íntimo del futbolista.

En una entrevista con América TV, la presentadora explicó que confió plenamente en la información que su equipo le proporcionó, ya que se encontraba en una transmisión en vivo y no está pendiente de su celular ni utiliza computadora durante el programa.

“Aun así, me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu. Vuelvo a pedir perdón de corazón, me equivoqué”, señaló en sus redes sociales.

¿Qué se sabe sobre el estado de salud del padre de Messi?

Ante los rumores que surgieron sobre Jorge Messi, la familia del jugador emitió un comunicado en el que expresó su “profundo malestar” por “la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”.

Lionel Messi ya es el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo con 16 goles. [Fotografía. Xinhua] (Du Yu) (Du Yu)

Los seres queridos de Messi —quien debutó en el Mundial 2026 con un hat-trick— también explicaron que Jorge presentó una complicación médica por la que se encuentra bajo observación, pero su recuperación es favorable.

“Se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta. Únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge”, indicaron.

Con información de EFE.