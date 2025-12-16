Jake Paul vs. Anthony Joshua: Fecha, horario, dónde ver en vivo desde México y todo lo que debes saber

El boxeo vivirá uno de los cruces más mediáticos para cerrar el año: Jake Paul vs. Anthony Joshua en un combate profesional en el peso pesado pactado a ocho asaltos que se realizará en Miami, Florida.

El evento, llamado comercialmente Jake vs. Joshua: Judgment Day, se transmitirá en vivo a nivel global únicamente por streaming de suscripción y te contamos todo lo que debes saber para no perder ningún detalle.

¿Cuándo y dónde ver la pelea de Jake Paul vs. Anthony Joshua?

El combate Paul vs. Joshua está programado para el viernes 19 de diciembre y se llevará a cabo en el Kaseya Center de Miami. Para el público en México, la transmisión en vivo estará disponible en Netflix:

Cartelera preliminar: 3:45 p.m. (tiempo del Centro de México), vía Tudum

3:45 p.m. (tiempo del Centro de México), vía Tudum Pelea estelar: 7:00 p.m. (tiempo del Centro de México), en Netflix

La pelea principal será un combate profesional de peso pesado, a ocho asaltos de tres minutos, con guantes de 10 onzas, de acuerdo con la información que dio a conocer Netflix.

Récord de Jake Paul y Anthony Joshua: ¿Cómo llegan a la pelea?

El youtuber Jake Paul llega con récord de 12-1, con 7 nocauts. El estadounidense, quien figura en el puesto 14 del ranking de peso crucero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), peleó por última vez en junio, cuando venció por decisión unánime a Julio César Chávez Jr. En 2024 protagonizó un evento de alto impacto ante Mike Tyson, también transmitido por Netflix, que registró cifras históricas de audiencia, según datos difundidos por la plataforma.

Anthony ‘AJ’ Joshua presenta marca profesional de 28-4, con 25 por la vía rápida. El británico es bicampeón mundial unificado de peso pesado —con títulos en la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB), Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Organización Internacional de Boxeo (OIB)—, además de ser medallista de oro olímpico en Londres 2012. Su combate más reciente fue en septiembre de 2024, cuando cayó por nocaut ante Daniel Dubois en una pelea por el cinturón de la FIB.

Cartelera completa de Jake Paul vs. Anthony Joshua

Pero el evento no sólo ofrece la pelea de Jake Paul vs. Anthony Joshua, sino que el evento constará de varias peleas preliminares y una muy llamativa cartelera estelar.

Cartelera preliminar (Prelims – Tudum):

Cherneka Johnson vs. Amanda Galle — Campeonato Mundial Indiscutido de Peso Gallo (CMB, AMB, FIB y OMB).

— Campeonato Mundial Indiscutido de Peso Gallo (CMB, AMB, FIB y OMB). Caroline Dubois vs. Camila Panatta — Campeonato Mundial de Peso Ligero CMB, 10 asaltos.

— Campeonato Mundial de Peso Ligero CMB, 10 asaltos. Yokasta Valle vs. Yadira Bustillos — Campeonato Mundial de Peso Paja CMB, 10 asaltos.

— Campeonato Mundial de Peso Paja CMB, 10 asaltos. Avious Griffin vs. Justin Cardona — Peso welter, 8 asaltos.

— Peso welter, 8 asaltos. Keno Marley vs. Diarra Davis Jr. — Peso crucero, 4 asaltos.

Cartelera principal (Main Card – Netflix):