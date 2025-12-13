¡Adiós a John Cena!: ¿Dónde y a que hora ver EN VIVO su última pelea en la WWE?

John Cena aseguró que una vez que se retire será definitivo, por lo cual no volverá a estar sobre un ring jamás. (Foto: Imagen generada con IA Geimi/ Cuartoscuro/ EFE)

Porque no hay plazo que no se cumpla… Además del retiro del Hijo del Santo tras cuatro décadas en la lucha libre, los fanáticos del wrestling viven hoy uno de los momentos más emotivos del año: la última pelea de John Cena.

El retiro del legendario ‘Doctor of Thuganomics’ se enmarcará en el evento de la WWE llamado Saturday Night’s Main Event en donde se verán varios combates antes de que el protagonista de Peacemaker haga su última caminata al ring.

Con 23 años de trayectoria y tras haberse enfrentado a leyendas como Cody Rhodes durante su gira de despedida, llega el adiós definitivo para el también apodado ‘The Champ’, quien se enfrenta a Walter Hahn ‘Gunther’, un encuentro que marca el fin de una era.

John Cena comenzó su carrera en la lucha libre en el 2000 y ha ganado 17 títulos a lo largo de su trayectoria. (Foto: Shutterstock)

John Cena vs. Gunther: Cartelera completa del WWE Saturday Night’s Main Event

El evento Saturday Night’s tiene una cartelera llena de otros enfrentamientos interesantes antes de que el también actor John Cena se robe los reflectores, ya que lucharán desde Cody Rhodes hasta Dragon Lee.

La cartelera completa del evento queda de la siguiente manera:

Combate por parejas: AJ Styles & Dragon Lee vs. Je’Von Evans & Leon Slater

Combate individual: Bayley vs. Sol Ruca

Combate individual: Cody Rhodes vs. Oba Femi

Combate individual: John Cena vs. Gunther

Se espera que la lucha de John Cena — quien a lo largo de su carrera creó su propia llave ‘ajuste de actitud’ y se llevó 17 títulos— se transmita al final, al ser el evento estelar de la noche.

WWE Saturday Night’s Main Event: ¿A qué hora empieza la última pelea de John Cena?

La pelea del también actor de la película The Suicide Squad se realizará en el Capital One Arena, ubicado en Washington, D.C, Estados Unidos y se podrá sintonizar desde México a partir de las 7:00 de la noche.

Fecha : sábado 13 de diciembre de 2025

: sábado 13 de diciembre de 2025 Sede : Capital One Arena

: Capital One Arena Hora: 7:00 de la noche (tiempo del centro de México)

John Cena se enfrenta a Walter Hahn ‘Gunther’, luego de que el luchador profesional austriaco ganó el torneo que organizó la WWE para definir al último contrincante del ‘Doctor of Thuganomics’.

El austriaco superó a Lacey Evans, Carmelo Hayes y Solo Sikoa hasta su victoria decisiva ante LA Knight en Austin el 5 de diciembre. Ese triunfo le otorgó el derecho al combate histórico

Última pelea de John Cena HOY: ¿Dónde verla EN VIVO desde México?

¡Buenas noticias para los fanáticos del wrestling! La última pelea de John Cena se transmite completamente gratis, para verla, solo deberás sintonizar el canal de YouTube de la WWE.

Dónde ver: Canal de YouTube oficial de la WWE en Español

La emisión ya está programada y puedes participar en el chat, en donde los seguidores de John Cena ya están listos para ver el encuentro, además puedes solicitar que se te avise cuando comience la pelea.

¿El retiro de John Cena de la WWE será definitivo?

John Cena anunció su retiro de la WWE durante el evento Money in the Bank de la en Toronto que se realizó en julio de 2024, ya que tomó el micrófono para compartir desde el ring: “Esta noche anuncio oficialmente mi retiro de la WWE”.

Y aunque hay quienes guardan las esperanzas de que el luchador regrese para algún combate especial, lo cierto es que el protagonista de Guerra de Papás afirmó que no volverá a pisar un ring tras la pelea del sábado.

John Cena se retira hoy de la WWE. (Fotos: Archivo Cuartoscuro.com / Gemini IA / X @WWE).

“La gente dice que se va y dos años después vuelve. Quiero dejar las cosas claras ahora mismo: terminé. Esto es todo”, dijo en una conferencia, de acuerdo con el diario CNN.

Con información de EFE.