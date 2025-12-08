Monterrey confirma la salida de Sergio Ramos: ‘No había posibilidad de que continuara’

El español Sergio Ramos no seguirá jugando para los Rayados de Monterrey tras casi un año (Foto: EFE).

José Antonio ‘Tato’ Noriega, presidente deportivo de los Rayados de Monterrey, confirmó este lunes que Sergio Ramos, campeón del Mundo con España en 2010, no volverá al equipo para el Clausura 2026.

“Las pláticas estuvieron abiertas para que se quedara, pero siempre vimos una dificultad para que renovara. Nos sorprendió que Sergio lo hiciera saber después del partido, pero él está en su derecho, de todas maneras se iba a saber”, aseveró el directivo.

El último partido de Sergio Ramos en el futbol mexicano fue el Toluca vs. Monterrey del pasado domingo en el que los Rayados fueron eliminados en la semifinal del Apertura 2025 y donde el español marcó gol de penal.

Al final de dicho partido el veterano de 39 años dejó entrever en una entrevista para TUDN que esa fue su despedida de los Rayados.

Noriega explicó que desde hace semanas intentaron convencer al multicampeón con el Real Madrid para que permaneciera en el conjunto el próximo año, pero que no encontraron disposición para concretarlo.

“Conversamos con él desde tiempo atrás y vimos que no había posibilidad de que continuara, sabíamos que el final iba a ser este, aunque nos habría gustado darlo a conocer de otra manera”, detalló el presidente deportivo.

Sergio Ramos se convirtió en el fichaje estrella de Rayados de Monterrey para el Clausura 2025 (Foto: EFE/ Especial)

En el caso del español Sergio Canales, otra de las estrellas de los Rayados, Antonio Noriega señaló que tiene contrato para permanecer en el equipo.

“Canales es un jugador fundamental que queremos todos en la institución y de los más queridos entre la afición. Tiene contrato y tiene una extensión que es automática, porque depende de su rendimiento y éste ha sido sobresaliente. Esperamos que nos siga dando muchas alegrías”, puntualizó.

El directivo también despejó dudas sobre la permanencia en el banquillo de Domenec Torrent, entrenador español, a pesar de la eliminación sufrida ante Toluca.

“Platicamos con él de cómo terminamos el torneo y de lo importante que es dar la vuelta a la página. No hace falta ratificarlo porque hay un contrato vigente con él”, concluyó.

La breve historia de Sergio Ramos con Rayados de Monterrey

Sergio Ramos llegó al Monterrey en febrero pasado para convertirse en la estrella más destacada de la Liga MX y capitán de los Rayados. En dos torneos con el equipo jugó 23 partidos como titular y anotó cinco goles.

Portando el 93 en la espalda —minuto en que marcó el gol más importante de su carrera al Atlético de Madrid en Champions—, Ramos encabezó en los Rayados en el Clausura 2025, donde cayeron ante Toluca; en el Mundial de Clubes, donde cayeron ante el Borussia Dortmund; en la Leagues Cup, donde no pasaron de fase de grupos; y en el Apertura, donde su verdugo nuevamente fue el vigente campeón Toluca.