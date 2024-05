Novak Djokovic, dos veces fulminado: Primero le dan un botellazo, luego lo derrota el chileno Tabilo

Novak Djokovic brindó una de sus peores presentaciones en uno de sus torneos favoritos al sucumbir el domingo ante el chileno Alejandro Tabilo en la tercera ronda del Abierto de Italia.

El número uno del mundo arrancó con una doble falta y el seis veces campeón en Roma nunca pudo enderezar el rumbo ante el 29no preclasificado del torneo en superficie de arcilla.

Djokovic cedió sus primeros dos juegos con el saque y acabó perdiendo el duelo por 6-2, 6-3 en apenas 68 minutos. Tabilo cantó victoria cuando el astro serbio cometió una doble falta — su quinta del partido — azuzando los abucheos en Foro Itálico.

Alejandro Tabilo celebra su primer triunfo ante un top 10

“Ha sido increíble, fue una sensación inolvidable”, señaló Tabilo tras conseguir el primer triunfo de su carrera ante un Top 10. “Estaba tratando de mantener la calma en todo el partido... Salí con todo y poder seguir con ese nivel todo el partido era algo que no esperaba y estoy muy emocionado.

Tabilo se convirtió en la primera raqueta chilena que supera a un número uno del mundo desde Fernando González lo logró ante Roger Federer en la Copa Masters de 2007.

La derrota en la tercera marcó el peor resultado de Djokovic en el Abierto de Italia. Sólo una vez ha perdido ante alguien fuera de los 10 primeros del ranking en Roma, donde nunca se había despedido antes de los cuartos de final.

Previo al partido con Tabilo, Djokovic recibió un accidental en la cabeza por una botella. (Foto: EFE).

Djokovic acompañó a Rafael Nadal con un prematuro adiós a Roma. Dueño del récord del torneo con 10 títulos, el español perdió el sábado 6-1, 6-3 ante Hubert Hurkacz en la tercera ronda.

Fue el primer partido de Djokovic tras recibir un golpe accidental en la cabeza por una botella de agua cuando firmaba autógrafos tras su victoria el viernes.

Si bien dijo que estaba “bien” tras el incidente, el campeón de 24 citas de Grand Slam lució despistado con su juego.

Más preocupante se produjo en unos de sus torneos favoritos, donde Djokovic procuraba ponerse a tono en la arcilla antes de emprender la defensa de su título en el Abierto de Francia, que comenzará el 26 de mayo.

Alejandro Tabilo de Chile celebra después de ganar contra Novak Djokovic de Serbia en su partido individual masculino en el torneo de tenis Abierto de Italia en Roma, Italia, 12 de mayo de 2024. (Tenis, Italia, Roma) (Foto: EFE). (ALESSANDRO DI MEO/EFE)

¿Qué le pasó a Novak Djokovic?

El serbio Novak Djokovic sembró este domingo la duda sobre su estado de forma, después de perder ante el chileno Alejandro Tabilo, debido al golpe que accidentalmente sufrió el viernes en la cabeza al caerle desde la grada una botella que un aficionado llevaba en una mochila.

“Tengo que darle la enhorabuena a Tabilo. Es la primera vez que me enfrentaba a él y es un gran jugador, de mucha calidad y con un juego muy completo”, señaló en rueda de prensa ‘Nole’.

“No era capaz de encontrar buenas sensaciones en la pista, para ser honesto. Estaba completamente fuera”, dijo.

¡HISTÓRICO! Alejandro Tabilo 🇨🇱 venció al número 1 del mundo, Novak Djokovic 🇷🇸, y avanzó a octavos de final del Masters 1000 de Roma 🇮🇹 ¿Qué tal 🙌? El tenis chileno es pura alegría 🌟😍 #ChileCompite pic.twitter.com/WVOPbFZE4i — IND Chile 🇨🇱 (@INDChileOficial) May 12, 2024

Cuando fue preguntado por si creía que el botellazo puede haber influido, dejó la puerta abierta.

“No lo sé, la verdad. Tengo que comprobarlo. El entrenamiento fue diferente. No sentí nada, pero tampoco sentí lo mismo que en el partido pasado. He sido un jugador completamente diferente de lo que era hace dos noches. Podría ser. No lo sé. Tengo que hacer chequeos médicos y ver qué está pasando”, comentó.

Y no aseguró su presencia en Roland Garros: “No he hecho ningún escáner o ninguna prueba. Ahora mismo, creo que debería hacerlo, así que... Lo haré y veremos. Veamos qué pasa”

El serbio explicó cómo vivió el accidente: “Fue inesperado, obviamente. Ni siquiera estaba mirando hacia arriba. Entonces sentí un golpe muy fuerte en la cabeza. Me impactó mucho”.

¿Creen que el botellazo INVOLUNTARIO a Djokovic tuvo que ver con su nivel de hoy?pic.twitter.com/2N2U40aoV9 — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) May 12, 2024

“Pasé por media hora o una hora de náuseas, mareos, sangre, un montón de cosas diferentes. Conseguí dormir bien, pero tuve dolores de cabeza. Al día siguiente (sábado) estaba bastante bien, así que pensé que estaba bien. Tal vez está bien. Tal vez no”, añadió.

“Quiero decir, la forma en que me sentí en la cancha hoy fue completamente como si un jugador diferente se hubiera puesto mis zapatos. Sin ritmo, sin tempo, sin equilibrio en absoluto en cualquier golpe. Es un poco preocupante”, sentenció.