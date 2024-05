‘Checo’ se tiró ‘como un loco’: La maniobra que molestó a Sainz

No todo fue felicidad en el Gran Premio de Miami, pues Sergio ‘Checo’ Pérez estuvo cerca de causar un accidente múltiple al inicio de la carrera.

El piloto mexicano largó desde el cuarto lugar, pero estuvo cerca de provocar un accidente donde sus rivales y su compañero, Max Verstappen pudieron estar involucrados.

Fue el mismo Carlos Sainz quien reconoció que la maniobra de su rival, Sergio ‘Checo’ Pérez cambio por completo el rumbo de la carrera.

“Hoy ha habido dos o tres detalles que me han costado el podio, yo creo hubiéramos quedado segundos en la salida que era la posición en la que iba en la curva 1, antes de que Checo se tirase como un loco, hubiese sido otra carrera”, declaró Carlos Sainz a Fox Sports.

"ANTES DE QUE CHECO SE TIRARA COMO UN LOCO, HUBIERA SIDO OTRA CARRERA" 😱



Sainz se quejó de la salida de Checo y dice que fue uno de los factores por los que no pudo luchar por el podio.



La entrevista con @giselle_zm#F1xFSMX pic.twitter.com/AQIb0dwBDZ — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 5, 2024

Además de felicitar a Lando Norris por su primer Gran Premio en Miami, Sainz recordó una reconocida frase de Sebastian Vettel para hablar sobre el inicio de carrera de ‘Checo’.

“Creo que hoy todo el mundo ha corrido muy duro. Primero ‘Checo’ en la salida, que como dijo Seb en los viejos tiempos, llegó como un torpedo y casi nos lleva todos por delante en la primera curva”, mencionó Sainz, recordando una conocida frase de Vettel contra Daniil Kvyat en el GP de Rusia en 2016.

Checo explica qué pasó en Miami

El piloto mexicano, Sergio ‘Checo’ Pérez explicó cuál fue la arriesgada maniobra que hizo en la curva 1 del Gran Premio de Miami, la cual no terminó de la forma que esperaba y lo mandó a la quinta posición.

Pérez explicó que no logró colocar los neumáticos medios en el rango de operación que quería, mientras que los duros de la primera parado tampoco reaccionaron como esperaba.

“Cuando estábamos detrás de todo el tráfico, los neumáticos se sobrecalentaban. Creo que esa fue la principal causa de nuestra complicada carrera. Después intentamos ir con otro neumático buscando ser más agresivos, pero degradábamos muy rápido”.

Fue el mismo piloto quien reconoció que estuvo cerca de llevarse a su compañero de equipo.

"TARDÉ MUCHO EN PONDER LOS NEUMÁTICOS EN TEMPERATURA" 🛞



Checo explica el principal motivo por el que cree que no se le dio la carrera en Mimi.



También habló de la salida que tuvo cuando casi se lleva a Max 🤯@giselle_zm con las reacciones#F1xFSMX #MiamiGP pic.twitter.com/otdd6i1DzY — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 5, 2024

“Tuve una buena arrancada y Charles me empuja al inicio y luego me abre el espacio y me meto por dentro, pero no había nada de agarre en la línea sucia de carrera y lo vimos ayer con (Lewis) Hamilton cuando frené sabía que no había nada de agarre y casi me llevo a Max, pude soltar el freno para evitar la bloqueada, pero acabé perdiendo la posición con Piastri”, dijo a FOX Sports México.