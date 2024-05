‘Entonces fue la madre Teresa de Calcuta’: Faitelson habla sobre el supuesto veto del ‘Canelo’ Álvarez

David Faitelson reclamó que no podrá cubrir la pelea del 'Canelo' Alvarez vs. Jaime Munguía porque le negaron la acreditación en Las Vegas. (Foto: Especial / Mexsport | @david_faitelson).

Este sábado, ‘Canelo’ Álvarez expondrá sus cuatro títulos de peso supermediano ante Jaime Munguía, un peleador de 27 años que tiene tres combates de experiencia en esta categoría, en Las Vegas. Tras una conferencia en la que ambos fueron muy políticos en los intercambios verbales, el ‘picante’ lo han puesto las polémicas fuera del ring. Esta vez no es Óscar de la Hoya sino David Faitelson quien está en el ojo público.

Faitelson es uno de los enviados de TUDN para dar cobertura al combate en la T-Mobile Arena, sin embargo, todo indica que tendrá que seguir el minuto a minuto fuera del recinto.

Saúl Álvarez llega a esta pelea entre señalamientos por evitar el enfrentamiento con su ‘rival natural’: David Benavidez, campeón interino de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Luego del anuncio de Jaime Munguía como contrincante, el periodista, como ha sucedido en otras ocasiones, criticó la decisión.

A través de su cuenta de X, Faitelson escribió: “El mejor boxeador mexicano del momento sigue encontrando ‘excusas’ y ‘libramientos’ para evitar pelear ante los mejores de su peso”. También señaló a los organismos responsables: “El boxeo, ‘una tierra sin ley’, se lo permite”.

En la previa tuvo entrevistas con Juan Manuel Márquez, Nacho Beristain y Óscar de la Hoya, personalidades del boxeo que por diversas razones han cuestionado las decisiones del peleador.

¿Por qué Faitelson no podrá trabajar en la pelea del ‘Canelo’ Álvarez vs. Jaime Munguía?

Hace unas horas, Faitelson explicó que llegó a tiempo al lugar para retirar su acreditación, misma que sí le otorgaron al realizador que lo acompañaba, pero a él le informaron que no está autorizado. “¡Por dios, no nos hagamos! No digamos mentiras ni nos chupemos el dedo. Todos sabemos la situación”, declaró para El Universal al ser cuestionado sobre si el boxeador estaba detrás de la determinación.

“Lo único que lamento es que esto siente un precedente y que de ahora en adelante cualquier directivo, jugador, boxeador, lo que sea, de pronto dice: ‘Ah, no habla bien de mí, me critica... no lo dejo entrar’. Ese es el problema”, agregó y dijo que en sus 38 años cubriendo boxeo en Las Vegas nunca le había sucedido.

En su oportunidad, el ‘Canelo’ negó que él esté involucrado en la decisión, Faitelson reaccionó: “Si él dice que no fue él, le creo. Entonces fue la madre Teresa de Calcuta”.

David destacó que nunca se ha metido en la vida privada del boxeador y que solo ha hablado sobre “su vida boxística”. Aprovechó la ocasión para reiterar que un combate ante David Benavidez hubiera sido más interesante.

¿Qué dijo el ‘Canelo’ Álvarez sobre un supuesto veto a David Faitelson?

En declaraciones para medios, Saúl Álvarez dijo que la acreditación de los corresponsales depende de la empresa: “Yo estoy metido en lo mío, concentrado en lo que tengo que hacer (...) Si la empresa lo vetó, su motivo debe tener también”. Agregó: “Si ves a una persona como él, que es una persona que desacredita cada una de mis peleas, entonces para qué lo quieren aquí, ¿no?”.