Prácticas del Gran Premio de Australia 2024: ¿Dónde y cuándo ver a ‘Checo’ Pérez EN VIVO?

Llega otro fin de semana de Fórmula 1 y una vez más, nos espera un horario excepcional al llegar a la tercera parada en el circuito Albert Park, en Australia, el hogar de Oscar Piastri y Daniel Ricciardo.

En el último Gran Premio de Arabia Saudita, no hubo sorpresas en las prácticas, ya que Max Verstappen, Fernando Alonso y Sergio ‘Checo’ Pérez lideraron la primera de ellas, mientras que Russell se hizo presente en la segunda.

Por el momento, persiste la duda sobre si el piloto de Ferrari, Carlos Sainz, participará en el Gran Premio de Australia, quien ha declarado que ha hecho todo lo posible por recuperarse y poder llegar en forma a la carrera.

“Me siento preparado. He hecho todo lo posible para recuperarme, no os podéis imaginar el esfuerzo y la logística que he hecho para llegar en forma a esta carrera. Estoy muy feliz con el progreso que he hecho y ahora es el momento de subirme al monoplaza y ver cómo me siento”, declaró.

Daniel Ricciardo y Oscar Piastri en la previa a la carrera de Australia. (Foto: EFE). (JOEL CARRETT/EFE)

¿Dónde y cuándo ver el Gran Premio de Australia?

La actividad del Gran Premio de Australia iniciará este jueves 21 de marzo con las prácticas libres en el Albert Park Circuit en los siguientes horarios (tiempo del centro de México):

Jueves 21 de marzo: Prácticas libres 1 (19:25)

Jueves 21 de marzo: Prácticas libres 2 (22:50)

Viernes 22 de marzo: Prácticas libres 2 (19:25)

Viernes 22 de marzo: Clasificación (22:30)

Sábado 23 de marzo: Carrera (22:00)

¿Dónde ver el GP de Arabia Saudita 2024?

En México, todas las carreras se pueden ver en TV o en streaming, por estas vías estarán disponibles las prácticas libres, la clasificación y la carrera.

F1 TV

FOX Sports México

FOX Sports Premium

¿Cómo le fue a ‘Checo’ Pérez en el último Gran Premio de Australia?

Sergio ‘Checo’ Pérez terminó la carrera en el quinto puesto, quedando por milésimas de segundo detrás de Lance Stroll. El mexicano salió desde la última posición, luego de que en la primera clasificación se salió hacia la grava y no pudo registrar tiempo.

“El Gran Premio de Australia también fue la tercera carrera de la temporada 2023, donde Max Verstappen, Lewis Hamilton y Fernando Alonso subieron al podio. Además, fue la carrera con el mayor número de banderas rojas, un total de 3.