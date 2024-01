Pelea entre Iván Alonso y Miguel Herrera: ¿Qué pasó en el partido Cruz Azul vs. Xolos? (VIDEO)

“¡Aquí vamos a hablar!, ¡no te falté al respeto!”: Miguel Herrera, director técnico del Club Xolos de Tijuana fue captado discutiendo a gritos, entre jaloneos y casi a golpes con Iván Alonso, directivo del Cruz Azul, al terminar el encuentro de este martes en la noche en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El Cruz Azul se impuso este 30 de enero por 1-0 al Tijuana y subió al quinto lugar del torneo Clausura 2024, mientras que Xolos aparece decimocuarto de la tabla y bajo el mando del técnico Miguel Herrera son de los cuadros de peor rendimiento en la liga como visitantes.

Sin embargo, fuera de la cancha, se dio otro encontronazo, en los pasillos del estadio. Según Fox Sports México, la Comisión Disciplinaria realiza una investigación de oficio sobre lo ocurrido.

La discusión entre Iván Alonso y Miguel Herrera

En los videos captados por Fox Sports México se observan jaloneos en el estadio: “Ah, ¿te estoy tocando”, dice Herrera, frente a Alonso, a quien estaba presionando para hablar e insistía en que no le había faltado al respeto.

“No tienes respeto por la gente, quién te crees que eres. ¿No tienes memoria? No me faltes el respeto que no me conoces. Me faltaste al respeto, al entrenador y a nosotros. Irrespetuoso”, reclamó Iván Alonso al ‘Piojo’ Herrera.

La discusión involucró a otros de los presentes en el estadio, pues también apareció el dueño del Club Tijuana, Jorgealberto Hank, quien trató de resolver la situación y al exfutbolista uruguayo Mathías Cardacio, nuevo director de futbol de la Máquina.

En otro de los videos se escucha a alguien gritar “enano de mierda” a Herrera, supuestamente era Mathias Cardaccio; mientras que una persona de Xolos responde “regrésate a tu país”.

Luego de la discusión, Iván Alonso dijo al salir del Estadio Azul: “No pasa nada, lo que sí es que no voy a dejar que me falten al respeto, ni a mí, ni al entrenador, ni a nadie de acá, del equipo”.

El tema ha sido comentado incluso por Carlos Rotondi, delantero de La Máquina, quien respaldó a Alonso: “Obviamente, todo lo que sea faltarle el respeto a Cruz Azul nos involucra a todos, la verdad no sé qué pasó, yo estaba con un amigo conversando y después me dijeron eso, pero no te puedo dar una opinión porque tampoco sé qué fue lo que pasó”.

¿Qué dijo el ‘Piojo’ de Iván Alonso?

Se ha especulado que el pleito tuvo su origen en una conversación de Jorge Van Rankin con Miguel Herrera a finales de diciembre, donde el técnico de Xolos criticó la trayectoria de Iván Alonso y su breve paso por Pachuca, equipo del cual fue cesado luego de seis meses:

“En primera, la oportunidad que le dan a un director deportivo, sacar un tipo que no sé quién es (Iván Alonso), ni sé qué ha hecho. Es un extranjero que su trayectoria más reciente fue haber engañado a directivos tanto del Pachuca como del Toluca; la gente del Pachuca salió a criticarlo muy fuerte y salió peleadísimo. Por qué no seguir con él o ir a buscar a un tipo que ama a la institución”.

Se supone que Alonso encaró a Herrera por esos comentarios y fue así que inició la discusión.

