Pelea entre Iván Alonso y ‘Piojo’ Herrera es investigado por la FMF: Podría haber sanciones

El encontronazo verbal entre el uruguayo Iván Alonso (director deportivo de Cruz Azul) y Miguel Herrera, (entrenador de Tijuana), será investigado por la comisión disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol, informó el organismo el miércoles.

Al finalizar el encuentro entre la Máquina y los Xolos por la cuarta fecha del torneo Clausura, Alonso encaró al ‘Piojo’ Herrera en los túneles del estadio de la Ciudad de los Deportes para reclamarle por declaraciones hechas por el estratega hace unos meses.

Herrera y Alonso discutieron por varios minutos sin llegar a los golpes antes de ser separados por miembros del cuerpo de seguridad del estadio.

El organismo dijo que se encuentra recabando la información posible sobre la discusión entre ambos “con el fin de contar con los elementos necesarios para emitir las sanciones correspondientes conforme al reglamento”.

Aunque no hubo golpes, el reglamento del torneo contempla sanciones por declaraciones entre agremiados a la Liga MX.

😳 ¡¿QUÉ PASÓ, QUÉ PASÓ?! 😳



¡Iván Alonso y Piojo Herrera se encararon al final del partido! 🚨



"SOS UN IRRESPETUOSO"@David_EG#LigaMXenFSMX pic.twitter.com/jm4sRP4RrP — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 31, 2024

¿Por qué se pelearon Iván Alonso y Miguel Herrera?

Hace unas semanas, Herrera criticó el fichaje de Alonso con Cruz Azul luego de la salida de Óscar Pérez.

“No sé quién es (Alonso), ni que ha hecho, pero es un extranjero cuya trayectoria más reciente fue haber engañado a directivos del Pachuca como del Toluca”, dijo Herrera.

Molesto por esos comentarios, Alonso esperó a que terminara la rueda de prensa de Herrera para encararlo en los túneles del estadio. Al principio se escucha que lo invita a conversar en otro lugar y después la discusión subió de tono.

“Eres un irrespetuoso, no tienes respeto por la gente, no tienes memoria, no me faltes al respeto, a mí no me conoces”, le dijo Alonso a Herrera mientras lo tomaba del brazo izquierdo y Herrera trataba de soltarse.

Antes de llegar a Cruz Azul en diciembre, Alonso trabajó brevemente con los Tuzos en el mismo puesto en el 2021 y su presidente Armando Martínez dijo que no recomendaría su fichaje con ningún equipo de la Liga MX.

Para Herrera se trata de un episodio más de polémica en el que se ve involucrado, fue cesado como entrenador de México por agredir a un comentarista en el aeropuerto internacional de Filadelfia tras coronarse campeón de la Copa Oro de la CONCACAF en 2015.