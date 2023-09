Muere en el ring Diego Arrúa, entrenador y pareja de la boxeadora Sabrina ‘Muñequita’ Pérez

Sabrina Pérez y Diego Arrúa eran equipo no solo arriba del ring, sino en el día a día. (Instagram / @team_sabrinaperez)

Este sábado se dio a conocer el fallecimiento del entrenador argentino Diego Arrúa, quien se encontraba en pleno ring con la boxeadora Sabrina ‘Muñequita’ Pérez, quien además era su pareja. Tenía 58 años y las causas de su deceso todavía son desconocidas.

Mauricio Sulaiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, fue quien confirmó la noticia a través de sus redes sociales, lamentando el fallecimiento del preparador argentino en un hospital de Tijuana, Baja California, México.

“Con profunda pena hemos sido informados del repentino fallecimiento del entrenador argentino Diego Arrúa, quien sufrió un infarto fulminante durante la pelea de Sabrina Pérez en Tijuana. Los servicios médicos hicieron todo lo posible y falleció en el hospital general QDEP”, escribió Sulaiman.

‘Muñequita’ Pérez, boxeadora a la que entrenaba y que además era su pareja sentimental, todavía no se pronuncia al respecto. Sin embargo, se sabe que Arrúa fue parte importante no solo de su carrera como pugilista, sino de su vida.

Publicación de Mauricio Sulaiman en X. (Foto: Captura de pantalla)

¿Qué le pasó al entrenador Diego Arrúa?

Sabrina ‘Muñequita’ Pérez enfrentó una pelea contra la australiana Skye Nicolson en el Auditorio Municipal Fausto Gutiérrez de Tijuana por el título mundial interino de peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo, sitio al cual la acompaño su fiel entrenador y compañero.

Todo transcurría con normalidad; Arrúa se encontraba dándole indicaciones a su pupila, pero todo cambió entre el noveno y décimo round, cuando se desvaneció en una de las esquinas del ring, sin razón aparente.

Al ver que algo anormal ocurría, llamaron a los servicios de emergencia, que inmediatamente asistieron al entrenador y lo trasladaron al Hospital General de Tijuana.

Sin embargo, los esfuerzos médicos no fueron suficientes y no lograron reanimarlo. Desde la asistencia médica, ‘Muñequita’ Pérez no lo dejó solo, e incluso fue con él al hospital donde lo declararon sin signos vitales.

Cartel de la última pelea de Sabrina 'Muñequita' Pérez. (Foto: Instagram / @team_sabrinaperez)

‘Muñequita’ Pérez perdió la pelea

A pesar del desvanecimiento de Arrúa, hubo una ganadora de aquel encuentro: Skye Nicolson, quien mantuvo su racha invicta, mientras Pérez acumuló una derrota.

La victoria de la australiana fue por decisión unánime gracias a que las tarjetas de los jueces marcaban con puntajes de 98-92, 99-91 y 97-93.

Ahora, la ‘Muñequita’ tiene un récord de 18 victorias, 2 derrotas y 1 empate, mientas Nicolson se mantiene con 8 victorias y ninguna derrota o empate en su contra.

‘Muñequita’ Pérez ya había hablado sobre Arrúa

Aunque todavía no se pronuncia por la muerte de Diego Arrúa, la boxeadora argentina habló de él en entrevistas anteriores, y además de formar parte importante de sus logros como boxeadora, también lo fue en su vida personal, pues eran pareja.

Sabrina Pérez con Diego Arrúa. (Foto: Instagram / @team_sabrinaperez)

De acuerdo con Sabrina Pérez, su pareja hacía de todo para que ella pudiera seguir peleando y cosechar victorias, aunque ello implicara hacer distintos sacrificios. “Para llegar a esa pelea, vendimos todo, auto, mesas, sillas, hasta la tele”, exclamó sobre su primer título, ganado en 2011.

Además, lo describió en aquella ocasión como su compañero de vida, quien la apoyaba incondicionalmente tanto dentro como fuera del ring.