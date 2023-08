Cuauhtémoc Blanco se arrepiente de haber sido broncudo, pero no con La Volpe; ‘Es la calentura’

Cuauhtémoc Blanco es reconocido como uno de los futbolistas mexicanos más talentosos de la historia, sin embargo también como uno de los más ‘peleoneros’ y polémicos dentro y fuera de las canchas, algo de lo que se arrepiente ahora.

Durante su carrera en el futbol, el exjugador del América tuvo varias peleas memorables, como cuando golpeó a Felipe Robles en un clásico contra Chivas y cuando inició una pelea campal entre las ‘Águilas’ y jugadores del Sao Caetano en el Estadio Azteca.

“Hoy veo los partidos que hice, las peleas con los rivales, las discusiones con los árbitros y dices: ‘Noma que pende... estaba cabr..., no debí hacer eso’. La neta te arrepientes. Aprendes de los errores”, confesó el ‘Cuau’ en una entrevista para el canal de YouTube del Escorpión Dorado.

Cuauhtémoc Blanco se confronta con seleccionados paraguayos en el Estadio Azteca, en 2007. (FOTO: Cuartoscuro)

Blanco Bravo recordó en particular cuando se burló del prognatismo del árbitro Jorge Adán Tonix y también del golpe en el rostro al periodista David Faitelson en Veracruz.

‘Cuau’ recuerda el golpe a Faitelson

Cuauhtémoc Blanco admite que llegó a una edad en la que se arrepiente mucho de varias cosas que hizo cuando era futbolista y una de ellas es haber golpeado a David Faitelson después de un partido entre América y Veracruz, en 2003.

“Es la calentura. Me estaba chingue y chingue con José Ramón (Fernández). Pero yo tan güey que me enganchaba con ellos. No le di bien porque tenía la reja, no le alcancé a dar un buen put... que se merecía, pero ese hijo de la ching... sigue viviendo de mí, sigue hablando de eso”, bromeó.

El oriundo de Tepito asegura que después de ese golpe se disculpó con Faitelson y le ha concedido varias entrevistas y ha asistido a sus programas de televisión, pero no son amigos, sólo “conocidos por casualidad”.

Cuau no se arrepiente de su rivalidad con La Volpe pese a perderse el Mundial

Con quien Cuauhtémoc Blanco no se ha disculpado y no se arrepiente de los conflictos, provocaciones y burlas que tuvo es con el entrenador argentino Ricardo Antonio La Volpe ya que asegura que era arrogante con él y con sus compañeros cuando dirigía al América.

“No me arrepiento porque nos trataba de la chingada. El güey nos decía a Germán (Villa), a (Raúl Rodrigo) Lara y a mí… A Lara le decía ‘tú tienes una espada clavada’; ‘Villa, tú estás loquito, estás sordo’. A mí me decía ‘ve y diles que La Volpe es un Dios, te voy a dar un cuaderno para que escribas: La Volpe es un Dios’”, contó al Escorpión Dorado.

Ricardo La Volpe fue director técnico de la Selección Mexicana de 2002 a 2006. (FOTO: Cuartoscuro)

A pesar de su rivalidad con La Volpe, el ahora gobernador de Morelos considera que ese no fue el único motivo de su ausencia en la Selección Mexicana para el Mundial del 2006. El ‘Cuau’ cree que algunos de sus compañeros, entre esos Pavel Pardo, se molestaron con él por no asistir a la Copa Oro 2005 para tomarse vacaciones.

“Me aventaron grilla, hicieron chanchullo, ya sabes quién… Jorge Campos (auxiliar de La Volpe) agarra a Pavel y a mí y nos pregunta de la Copa Oro. Yo le dije que no iba a ir porque me sentía cansado y respondió que no había problema. Pavel dijo ‘yo sí voy’. Ya después de ahí se agarraron, ya llegaron Oswaldo (Sánchez) y Borguetti y me empiezan a grillar para no ir al Mundial”, manifestó Blanco.

Cuauhtémoc Blanco afirma que después de terminar su sexenio como gobernador de Morelos no sabe a qué se dedicará, pero le gustaría ser director técnico y para ello piensa prepararse en Europa.