Giran orden de aprehensión contra aficionado de Rayados involucrado en agresión a paramédicos

Un juez de Nuevo León ha emitido una orden de aprehensión contra uno de los presuntos aficionados de Rayados de Monterrey involucrado en la golpiza contra paramédicos a las afueras del Estadio BBVA tras el partido contra Cruz Azul.

El pasado domingo 27 de agosto, un grupo de hombres con playeras de Rayados golpearon a un cuerpo médico que transitaba en ambulancia sobre la avenida Exposición después del juego de Liga MX.

La Fiscalía de Justicia de Nuevo León abrió una carpeta de investigación por este acto de violencia y el Club Monterrey vetó de su estadio a los aficionados involucrados.

El vicefiscal de Nuevo León, Luis Enrique Orozco, confirmó este miércoles 30 que se ha girado por el momento sólo una orden de aprehensión contra uno de los agresores ya identificado, pero también podrían ir tras la búsqueda de otros tres sujetos involucrados.

“En los próximos días podrían emitirse más órdenes de aprehensión. Continuaremos con las investigaciones para identificar plenamente a las personas que participaron en la agresión física de estos dos paramédicos, así como en el daño al vehículo”, afirmó el Ministerio Público de Guadalupe, NL.

Uno de los presuntos responsables de la golpiza a los paramédicos fue identificado en redes sociales como supuesto integrante de la porra del club regiomontano denominada “La Adicción”.

Paramédicos describen la agresión de aficionados de Rayados

Gerardo Martínez, uno de los paramédicos golpeado por aficionados del Monterrey, aseguró que él y su compañero Aurelio Jiménez Lombardo fueron agredidos sin motivo cuando esperaban a bordo de su ambulancia a que disminuyera el flujo de personas afuera del estadio.

“Estoy estacionado, se oye un golpe en la parte posterior de la camioneta y por inercia bajo para ver qué pasó. Sale una persona, me pega por la espalda, me tira al piso, me intentan quitar el teléfono, me defiendo, me paro y de nuevo me vuelven a tirar al piso”, relató a Imagen Noticias.

El paramédico dijo que logró meterse a la camioneta, pero lo siguieron golpeando dentro, por lo que apareció su compañero para intentar defenderlo y los agresores se fueron sobre él.

Los paramédicos aseguran que no hubo una discusión, ni un atropello que motivara la agresión de los aficionados y que “fue directa” y parecía un intento de robo.

Gerardo Martínez sufrió esguince cervical y diversos golpes en el pecho y el abdomen. Mientras que su compañero Aurelio Jiménez tuvo lesiones en la cara y la cabeza, además de una fractura en el codo por la que requirió cirugía.