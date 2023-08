Jorge Vilda, DT de la Selección Española, y sus prácticas de control con las jugadoras

El director técnico de la selección femenil española, Jorge Vilda, tuvo algunos problemas previo a ganar el Mundial, razón por la que el año pasado 15 futbolistas enviaron una carta a la Real Federación Española de Futbol, entonces presidida por Luis Rubiales, en donde renunciaron a futuras convocatorias al pedir profesionalismo.

Entre sus argumentos, aseguraron que lo hacían para salvaguardar su estado emocional. Ahora que Rubiales se encuentra en medio de la polémica por su beso no consensuado a Jenni Hermoso durante las celebraciones, te contamos sobre las medidas de control ejercidas por Vilda durante las concentraciones, las cuales no tenían contentas a las deportistas.

Recientemente, el propio entrenador fue sujeto de críticas luego de que se viralizara un video en el que aparentemente toca indebidamente a su segunda asistente, Monste Tomé, al llevar una de sus manos a su pecho.

¿Cuáles medidas de control ejercía Jorge Vilda?

La exseleccionada Natalia Pablos expresó a la cadena Cope que no podía salir del hotel si no era acompañada por sus compañeras. “Yo entiendo que es normal que tenga que avisar si salgo de unas instalaciones, pero no podía salir a comprar una postal, por poner un ejemplo, si no íbamos todas o un grupo bastante grande. No sé cuál era el temor”, explicó vía La Voz de Galicia.

Dejar que revisaran sus bolsas o rendir cuentas sobre qué o con quién pasaban su tiempo libre eran otras de sus obligaciones. De acuerdo con El País, debían dejar abiertas las puertas de las habitaciones; por la noche pasaba a verificar que estuvieran ahí (y a cerrarlas). En ocasiones les hacía plática, por lo que había quien se hacía la dormida para evitarlas.

Cuando el año pasado un grupo de ellas firmaron una carta ante quejas por los entrenamientos y las condiciones, recibieron una negativa. “No va a permitir que las jugadoras cuestionen la continuidad del seleccionador nacional y de su cuerpo técnico, pues tomar esas decisiones no entra dentro de sus competencias”, dijo la organización en un comunicado al defender a Vilda, quien tomó el cargo en 2015.

Jorge Vilda pronunció ante la polémica de Luis Rubiales. (Foto: EFE)

¿Qué dijo Jorge Vilda sobre la polémica de Luis Rubiales?

Jorge Vilda tachó la acción de Rubiales -actualmente suspendido de su cargo por la FIFA- como “comportamiento impropio”, por lo que aseguró que lamentaba que la victoria del futbol femenino español se viera perjudicada.

“No cabe duda de que es inaceptable y no refleja en absoluto los principios y valores que defiendo en mi vida, en el deporte en general y en el futbol en particular. Condeno sin paliativos cualquier actitud machista, alejada de una sociedad avanzada y desarrollada”, explicó.

En tanto, Rafa del Amo, vicepresidente de la Real Federación Española de Futbol y presidente de la Federación Navarra, señaló que próximamente se tomarán decisiones sobre la continuidad de Vilda.

*Con información de EFE.