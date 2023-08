La remontada de ‘Rayados’ vs. LAFC y los resultados de cuartos de final en la Leagues Cup

Este viernes se jugaron los cuartos de final de la Leagues Cup, donde los únicos dos equipos mexicanos sobrevivientes en el torneo entre la MLS y la Liga MX se la jugaron por el pase a las semifinales.

Los ocho conjuntos que todavía se mantenían vivos en la Leagues Cup fueron recortados a la mitad este 11 de agosto para tener a los cuatro que se enfrentarán por un pase en la final y por el tercer lugar en encuentros que tuvieron de todo: desde penales hasta expulsiones, autogoles, goleadas y remontadas.

Nashville vs. Minnesota: La primera goleada de cuartos de final

Cinco goles y una expulsión en contra de Minnesota fueron los que marcaron este partido, que por una gran ventaja le dio el pase a semifinales a Nashville, mismo equipo que eliminó al América en octavos de final con un controversial penal repetido.

El partido empezó muy parejo para ambos conjuntos y en realidad no había un favorito, aunque todo eso cambió al minuto 34, cuando DJ Taylor de Minnesota recibió una tarjeta roja y dejó a su equipo solo con 10 jugadores, oportunidad que aprovechó Nashville.

Cinco minutos después, al 39, Shaquell Moore abrió el marcador del partido y, a partir de entonces, los de Nashville se dieron rienda suelta para anotar goles: Al finalizar el primer tiempo, ya iban 2-0 gracias a la jugada de Teal Bunbury.

En los primeros minutos del segundo tiempo la cosa no fue distinta, pues a los minutos 50, 53 y 59 Muyl, Surridge y Mukhtar respectivamente anotaron goles, danto un marcador final de 5-0 a favor de Nashville y, por consiguiente, convirtiéndolos en los primeros semifinalistas.

Inter Miami vs. Charlotte: También hubo goleada… y sí, con gol de Messi

Al mismo tiempo que se estaba jugando el partido anterior, el Inter Miami disputaba con Charlotte su pase a semifinales, e invicto como se ha mantenido desde el inicio del torneo, anotó cuatro goles a sus rivales.

En los primeros minutos del partido, Charlotte fue quien empezó a presionar a sus rivales, aunque hubo un incidente en la cancha que provocó penal a favor del conjunto de Florida, mismo que cobró Josef Martínez, abriendo el marcador al minuto 10.

Con la confianza encima, el equipo en el que ahora juega Messi empezó a acercarse a los de Charlotte y de nueva cuenta encajaron el esférico en la portería al minuto 32 gracias a la hazaña de Taylor, cerrando el primer tiempo 2-0.

La segunda mitad no fue distinta para los del Inter, pues siguieron acercándose a los rivales, por lo que la defensa de Charlotte entró, aunque no sirvió de mucho: hubo un autogol en su contra cometido por Malanda, quien no pudo rechazar un centro.

Messi anotó uno de los goles en el partido de Inter Miami vs. Charlotte. (EFE)

Para finalizar la goleada, apareció ‘Lio’ Messi al minuto 87 para hacer magia y meter el balón a la portería. El partido terminó 4-0 a favor del Inter, que se convirtió en el segundo finalista.

Philadelphia vs. Querétaro: El interminable segundo tiempo que acabó con los mexicanos

Los de Philadelphia recibieron al Querétaro, uno de los equipos de la Liga MX que logró llegar a cuartos de final, en un partido que llenó de emoción a los aficionados mexicanos por el empate alcanzado en los primeros 90 minutos.

Ambos equipos intentaron construir jugadas desde el inicio, aunque no eran lo suficientemente elaboradas para concretarse hasta que Jesús Añez logró colocar desde el centro el balón en la portería de los queretanos.

El partido transcurrió sin mayores jugadas de peligro. La segunda mitad pasó igual hasta que al minuto 63 Ángel Sepúlveda remató contra el poste, igualando el marcador 1-1. Ahora, cada equipo debía lograr el desempate antes de los 90 minutos si no querían irse a penales.

Jack McGlynn de Philadelphia y Jaime Gómez of Querétaro durante el partido. (Jose Luis Melgarejo/Mexsport / Jose Luis Melgarejo)

Cuando todo apuntaba a que habría tanda de penales, los 10 minutos que agregó el árbitro para compensar el tiempo perdido en el segundo tiempo le daba posibilidades a ambas escuadras de anotar un gol.

Querétaro vio desvanecer su oportunidad de llegar a semifinales cuando Omar Mendoza recibió una tarjeta roja por una fuerte entrada sobre uno de sus contrincantes. Ya con 10 hombres en la cancha ocurrió algo similar que con Nashville: Aprovecharon para marcar el 2-1 del partido y, de esta manera, convertir a Philadelphia en los terceros semifinalistas.

LAFC vs. Monterrey: La Liga MX no ha muerto en Leagues Cup

‘Rayados’ de Monterrey es el único equipo de la Liga MX que aún tiene vida en la Leagues Cup 2023 gracias al marcador 3-2 con el que, además, aseguraron su pase a semifinales del torneo.

Sin embargo, esta hazaña no fue fácil, pues desde los primeros minutos había caído en desventaja 1-0 gracias a un penal cobrado por Denis Bouanga del LAFC, equipo campeón de la MLS. Al 42, Mateusz Bogusz disparó al arco para vencer al guardameta de la escuadra mexicana y poner el marcador 2-0 antes del descanso.

Monterrey remontó en el segundo tiempo del partido. (Victor Posadas/Mexsport / Victor Posadas)

Lo anterior no detuvo a los de Monterrey, quienes estarían orquestando una remontada que comenzó al minuto 68. Una falta dentro del área fue objeto de penal a favor de Rayados. Sergio Canales, mediocampista de ‘Rayados’, concretó desde los once pasos.

En el 80, Sergi Palencia hizo un autogol que pondría al equipo de la Liga MX y el de la MLS en las mismas condiciones, lo cual empezó a ponerle sabor al encuentro.

Rogelio Funes Mori fue el autor del gol al minuto 88 que no solo le daría el triunfo a ‘Rayados’ en el partido, también su pase a semifinales.