Monterrey vs. LAFC: ¿Dónde y cuándo ver el partido de la Leagues Cup en vivo?

Solo dos equipos mexicanos jugarán los cuartos de final de la Leagues Cup, por lo que Rayados de Monterrey podría clasificarse a la siguiente fase si logra vencer a Los Angeles FC, club en donde milita el delantero mexicano Carlos Vela.

Los dirigidos por Fernando Ortiz se juegan la vida en el torneo entre equipos de la Liga MX y la MLS en un partido de eliminación que les daría el pase a las semifinales; Querétaro es el otro club en contienda entre los 8 aspirantes al título.

Los de la ‘Sultana del Norte’ llegan invictos y sin recurrir a la instancia de penales tras derrotar por un marcador de 3-0 al Real Salt Lake, 4-2 al Seattle Sounders, así como a Portland Times y a Tigres en un nuevo clásico disputado en tierras estadounidenses.

Mientras tanto, LAFC inició directamente en los 16vos de final; le ganaron al Real Salt Lake por goleada, al igual que los campeones de la MLS hicieron con FC Juárez.

Vela está en duda luego de perderse el último encuentro al presentar una molestia muscular; por parte de Rayados, las bajas por lesión serían Germán Berterame y Rodrigo Aguirre.

Monterrey sigue invicto en la Leagues Cup. (Foto: Mexsport) (Jorge Martinez/Jorge Martinez)

Horario y transmisión del Monterrey vs. LAFC

En medio de críticas al arbitraje tras la polémica eliminación del América en octavos de final al repetirse un penal atajado por el portero Luis Malagón, los regios esperan hacer un buen papel al representar al país.

Debido al fracaso de la mayoría de los equipos mexicanos, se anunció en un comunicado la reanudación del Apertura 2023 en la Liga MX el próximo viernes 18 de agosto.

En la jornada –en donde también se enfrentarán Querétaro vs. Philadelphia, Charlotte vs. Inter Miami y Nashville FC vs. Minnesota– podrás ver al Monterrey por televisión abierta.

¿Cuándo? Viernes 11 de agosto

Horario: 20:30 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Rose Bowl, California

Transmisión: TV Azteca (canal 7), TUDN

Streaming: Apple TV (MLS Season Pass).