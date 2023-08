Querétaro vs. Philadelphia: ¿Dónde y cuándo ver el partido de la Leagues Cup en vivo?

Los gallos blancos del Querétaro son uno de los 8 equipos que sobreviven en la Leagues Cup, por lo que se enfrentarán al Philadelphia como parte de los cuartos de final, en donde representan la franquicia con la menor nómina en el torneo que se juega entre la Liga MX y la MLS.

Tras avanzar como segundo lugar de su grupo al ganarle a Tijuana, es la segunda vez que se enfrentarán al club estadounidense luego de una derrota con un marcador 5-1 en la fase de grupos. También dejaron atrás a Pumas y New England Revolution en la tanda de penales al vencerlos por 4-3.

Si consiguen avanzar a la siguiente fase en el partido único, podrían verse las caras en semifinales con el Inter Miami del futbolista argentino Lionel Messi. Por su parte, Philadelphia también derrotó al New York RB en los penales al empatar a 1 en tiempo reglamentario.

Querétaro jugará los cuartos de final en la Leagues Cup. (Foto: Mexsport) (Isaac Ortiz/Isaac Ortiz)

Horario y transmisión del Querétaro vs. Philadelphia

Solo Querétaro y Rayados de Monterrey son los mexicanos que pueden aspirar a clasificar a las semifinales luego de las críticas al arbitraje tras la polémica eliminación del América en octavos de final al repetirse un penal atajado por el portero Luis Malagón.

Otros como Chivas, Pumas, Cruz Azul, Puebla, Santos o Necaxa también fracasaron, por lo que en un comunicado se anunció la reanudación del Apertura 2023 en la Liga MX el próximo viernes 18 de agosto.

En el inicio de la jornada, se espera que los aficionados mexicanos hagan presencia en las gradas del estadio para apoyar al club. También jugarán sus duelos Charlotte vs. Inter Miami, Nashville FC vs. Minnesota y Rayados de Monterrey vs. Los Angeles FC.

¿Cuándo? Viernes 11 de agosto

Horario: 18:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Subarú Park, Pensilvania, Estados Unidos

Transmisión: TV Azteca (canal 7) y TUDN

Streaming: Apple TV (MLS Season Pass).