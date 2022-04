Qatar 2022: Así celebraría Funes Mori un gol contra Argentina

El delantero argentino nacionalizado mexicano Rogelio Funes Mori espera formar parte de la plantilla de futbolistas convocados por el técnico Gerardo Martino para la próxima Copa del Mundo en Qatar 2022, que tendrá lugar entre el 21 de noviembre y 18 de diciembre.

Tras darse a conocer los rivales de México en el grupo C, el futbolista de los Rayados de Monterrey aseguró que está listo para enfrentar al seleccionado argentino el 26 de noviembre en el Lisail Stadium. El Tri también se medirá ante Polonia y Arabia Saudita por el pase a la siguiente etapa del torneo.

¿Cómo festejará si mete gol?

Funes Mori se forjó en las filas del River Plate y ha disputado algunos partidos con la sub 17 y la sub 20 de Argentina. Con la escuadra mexicana ha marcado 5 tantos en 15 partidos, aunque en las últimas tres fechas FIFA por las eliminatorias a Qatar no fue convocado debido a una lesión.

“Sería un sueño para mí ir al Mundial. Si puedo anotar lo festejaría alocadamente, son sueños que me he propuesto y todo va a depender de mí. Un gol lo gritaría con todo mi corazón”, dijo el ofensivo en una entrevista con Fox Sports.

Aunque aseguró que el grupo será competitivo, el atacante confió en la unión del grupo con futbolistas que mantienen un gran nivel, por lo que no dudó que pueden ganarle a cualquiera para lograr llegar al quinto partido, que hasta ahora es un sueño para México.

“La eliminatoria se nos hizo difícil, pero a veces jugando bien o mal sacamos los resultados. El grupo está preparado para eso, quizá ya pasamos la presión de clasificar al Mundial. Vienen cosas lindas, el sueño de todo jugador es disputar el Mundial y hay que trabajar por pelear un puesto en la lista”, agregó.