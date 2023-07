Kevin Berlín revela que tuvieron que atenderlo médicos chinos en el Mundial de Natación

Continúan las críticas y reclamaciones hacia la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) por parte de nadadores y clavadistas mexicanos y ahora fue Kevin Berlín, quien ganó medalla en el Mundial de Natación pese a no contar con cuerpo médico propio como todos sus compañeros.

Kevin Berlín obtuvo junto a Randal Willar el bronce en los clavados sincronizados varonil desde la plataforma de 10 metros, en el Mundial de Fukuoka, Japón 2023, y además su plaza para los Juegos Olímpicos de París en 2024.

“Todo el mundo sabe de la situación, saben que no tenemos apoyo, que no tenemos beca. Se sorprenden de cómo, a pesar de eso, vamos a eventos mundiales con nuestros propios recursos”, comentó el clavadista veracruzano al arribar a México.

Berlín comentó ante reporteros presentes que tiene un problema en el oído que le impidió participar en una de las competencias durante el Mundial ya que la delegación mexicana acudió sin médicos. Su entrenador tuvo que pedir ayuda al equipo chino.

“Ya no pude entrar al agua y justo los doctores de otros países me hicieron el favor, y como mi entrenador es chino, él se comunicó con ellos y me ayudaron”, explicó el clavadista. “Nosotros fuimos sin nadie, sin ningún equipo médico de clavados y era buscar cómo hacer la recuperación”.

Desde diciembre del 2022, cuando la Conade ‘congeló' las becas deportivas y salarios de los clavadistas, nadadores y entrenadores de la Federación Mexicana de Natación (FMN), Kevin Berlín no ha acudido con un especialista para atender su problema de oído.

“En mi caso ya llevó dos meses que no tomaba terapia y es algo muy importante, y nosotros nos vemos cómo seguir, y ahorita estoy con lo del oído y veré que me chequen”, confesó ante la prensa.

La Conade ha retirado todo tipo de apoyo a los nadadores y clavadistas debido a la imposición de un Comité Estabilizador por parte de la Word Aquatics por la acusación de peculado en contra de Kiril Todorov, presidente de la Federación.

Kevin Berlín es uno de los clavadistas que ha buscado alternativas para cubrir sus viajes al no recibir su beca y decidió junto con su familia emprender un negocio de café veracruzano, tipo colombiano.

“Yo con la apertura de la cafetería, Jahir (Ocampo) con la rifa de su auto. Todo eso les sorprende y sobre todo que fuimos de los mejores de la competencia, eso nos pone contentos y orgullosos”, finalizó el clavadista olímpico.

La delegación mexicana que compitió en el Mundial de Natación obtuvo seis medallas (cuatro de plata y dos de bronce) y seis plazas para los próximos Juegos Olímpicos de París 2024.