‘Checo’ Pérez falla en el GP de Austria: Así de cerca quedó tras eliminación en la Q2 (FOTO)

Continúa la mala racha del piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez por cuarta vez consecutiva en la actual temporada de la Fórmula 1 al ser de nuevo eliminado en una jornada de clasificación, esta vez para el Gran Premio de Austria.

Cuando se desarrollaba la Q2, el tapatío se salió en más de una ocasión de los límites de la pista en el Red Bull Ring de Spielberg, por lo que se eliminó su registro 3 veces, la última de ellas lo dejó sin tiempo para intentar una nueva vuelta rápida.

Pérez, quien arrancará en el puesto 15 en la parrilla de salida este domingo, aseguró no sentirse bien. “No estoy al 100 por ciento. Teníamos un gran auto para la clasificación”, dijo decepcionado a Fox Sports.

Si su tiempo hubiera contado habría alcanzado el segundo sitio por detrás de su compañero de escudería Max Verstappen, quien se quedó con la pole position.

El reglamento dice que para ser infraccionado se debe exceder las líneas blancas con los cuatro neumáticos del monoplaza. Esta es la foto que se publicó en las redes sociales de la F1 al momento del error del representante de Red Bull.

'Checo' Pérez excedió los límites de la pista. (Foto: Twitter @F1)

‘Checo’ Pérez critica al sistema en la Fórmula 1

Aunque ‘Checo’ afirmó que tomó sus precauciones ya que anteriormente se le había eliminado su tiempo, refirió que se encontró con Alex Albon. Debido a estos factores externos es que apuntó en contra de los comisionados encargados de la revisión en las pantallas.

“Desafortunadamente este sistema no considera nada (…) perdí el agarre y no pudieron considerar, en este sistema tan malo que tienen”, refirió. “Perdí tiempo, me fui derecho, me bloquearon en mi vuelta y quedé fuera de la Q3″, añadió.

Los problemas de Pérez en la clasificación comenzaron en Mónaco cuando fue eliminado en la Q1 luego de un accidente al perder el control de su monoplaza que provocó la interrupción de la sesión con una bandera roja, tras lo que se dijo apenado ya que lo sentenció al final de la parrilla.

En España también fue eliminado en la Q2 al entrar a una zona de grava, lo que lo dejó en el lugar 11; la suerte tampoco estuvo de su lado en Canadá, ya que las condiciones de lluvia no le favorecieron, por lo que en la misma instancia se quedó su intento al terminar en el puesto 12.