‘Checo’ Pérez reacciona a accidente en la qualy del GP de Mónaco: ‘Estoy apenado con el equipo’

Sergio ‘Checo’ Pérez fue eliminado en la Q1 de la clasificación del GP de Mónaco luego de un accidente que provocó la interrupción de la sesión con una bandera roja en la sexta fecha de la temporada de la Fórmula 1, luego de que el año pasado una de sus victorias fuera precisamente en el circuito de Montecarlo.

El piloto mexicano de Red Bull reaccionó desde la radio a los 11 minutos: ‘Carajo, choqué. Estoy bien’. El segundo lugar del campeonato perdió el control de su monoplaza, que fue retirado por una grúa y lo dejará en la última posición de la parrilla este domingo.

La reacción de ‘Checo’ Pérez a su choque en la clasificación

El tapatío reconoció su equivocación al término de las actividades este sábado. “Es un golpe muy duro en lo personal porque no me acuerdo cuándo fue la última vez que tuve un error tan costoso”, expresó a los medios de comunicación.

“Venía en el inicio de la Q1 contando los límites poco a poco y de repente perdí el auto de atrás; fue muy tarde, no pude salir de ahí ni irme a ningún lado”, añadió. “Estoy muy apenado con todo mi equipo. Veníamos haciendo un gran trabajo y teníamos una gran oportunidad el día de hoy”.

Sin embargo, afirmó que no se debió a los cambios que le hicieron al vehículo, los cuales calificó como naturales. “Simplemente no me lo esperaba, no me esperaba que el auto en ese momento me girara tanto de la parte de atrás. Terminamos el balance mecánico, pero tampoco nada drástico para ser ese problema”.

‘Checo’ sabe la dificultad que tiene esta pista, por lo que dio el pronóstico para la carrera. “Si llega la lluvia nos podrá ayudar, pero creo que en seco no hay mucho que hacer mañana”.

También felicitó a su compañero Max Verstappen, quien en los últimos segundos logró su primera pole position en Mónaco luego de superar al español Fernando Alonso. “Sabíamos que así iba a ser y hoy Max hizo un gran trabajo, bien merecida la pole”.