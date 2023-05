GP de Mónaco: Dónde y cuándo ver la carrera de ‘Checo’ Pérez en vivo

El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez quiere repetir su triunfo del año pasado este fin de semana en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, séptima carrera en el calendario de la temporada.

Tras la suspensión el pasado fin de semana del GP de la Emilia-Romagna, la F1 vuelve a la actividad con la disputa de una de las pruebas urbanas más difíciles, prestigiosas y glamourosas del campeonato.

“Hemos tenido un fin de semana libre, lo que significa que me siento muy descansado de cara a la semana de Mónaco”, comentó ‘Checo’ en declaraciones que compartió su equipo Red Bull Racing.

“Esta es la carrera que todo piloto quiere ganar cuando crece, y yo tuve la suerte de conseguirlo la temporada pasada. Eso me ha dado más ganas de volver a estar en lo más alto”, añadió el mexicano.

‘Checo’ no quiere que Verstappen se aleje en la puntuación

Max Verstappen es el líder del campeonato con 119 puntos, 14 más que ‘Checo’. El neerlandés viene de lograr en Miami su tercera victoria de la temporada, la número 28 desde que corre en la F1.

“Sin duda es importante (superar a Verstappen en Mónaco), porque no quiero que él comience a construir una diferencia importante de puntos”, comentó ‘Checo’. “Mónaco es de esos lugares donde si cometes un error terminarás contra el muro. No hay margen para errores. El domingo puede ser bastante aburrido para los aficionados, pero no para el propio piloto”.

Si ‘Mad Max’ gana en las calles de Montecarlo, rompería el empate con Sebastian Vettel como el piloto con mayor cantidad de triunfos en toda la historia de la escudería Red Bull Racing.

GP de Mónaco: Dónde y cuándo ver la carrera de F1 en vivo

En la pista más corta del calendario, de 3.337 kilómetros y 19 curvas. La carrera será de 78 vueltas. La transmisión de las prácticas libres y clasificación será para México a través de Fox Sports; la carrera será en exclusiva por Fox Sports Premium.

Gran Premio de Mónaco

Viernes 26 de mayo

Práctica 1: 05:30 horas / Fox Sports, Fox Sports Premium y F1TV

Práctica 2: 09:00 horas / Fox Sports, Fox Sports Premium y F1TV

Sábado 27 de mayo

Práctica 3: 04:30 horas / Fox Sports, Fox Sports Premium y F1TV

Clasificación: 08:00 horas / Fox Sports, Fox Sports Premium y F1TV

Domingo 28 de mayo

Carrera: 07:00 horas / Fox Sports Premium y F1TV

(Con información de EFE)