GP de Austria: Verstappen se lleva la pole; ‘Checo’ Pérez eliminado en la Q2

El piloto Max Verstappen obtuvo la pole position dentro de la jornada de clasificación del GP de Austria con un tiempo de 1:04.391, lo que marca la salida en la parrilla del domingo en la segunda fecha con carrera sprint de la actual temporada de la Fórmula 1.

En el circuito Red Bull Ring de Spielberg -con 4 mil 318 metros- el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez quedó eliminado en la Q2 luego de que le quitaran su registro en varias ocasiones por salirse de los límites de la pista. Arrancará en el puesto 15.

“No me siento muy bien. No estoy al 100. Teníamos un gran auto para la clasificación”, dijo ante su decepción, vía Fox Sports. Sin embargo, el tapatío no fue el único perjudicado al borrarse su tiempo, medida que afectó este viernes a varios pilotos.

Pese a que había conseguido salir de la zona de eliminación, el tapatío rebasó la línea establecida, por lo que ya no le quedó tiempo para marcar un nuevo registro.

El representante de Ferrari, Charles Leclerc, se quedó con el segundo sitio con 48 milésimas menos que el líder neerlandés, mientras que su compañero Carlos Sainz terminó en tercero.

Esta es la vigésima sexta pole para Verstappen, quien lidera el campeonato de pilotos con 195 puntos; Pérez se mantiene detrás con 126 seguido de cerca por Fernando Alonso en medio de su mala racha en la F1 que comenzó en Mónaco.

Verstappen obtuvo la pole en la clasificación del GP de Austria. (Foto: EFE /EPA / Christian Bruna)

La parrilla de salida del GP de Austria

Verstappen saldrá primero en la novena fecha de la máxima categoría del automovilismo. Lando Norris, de McLaren, finalizó cuarto, por lo que acompañará al madrileño Sainz en la segunda fila.

En tanto, en la tercera lo harán el inglés Lewis Hamilton, de Mercedes, y el canadiense Lance Stroll. Fernando Alonso, Aston Martin, y el alemán Nico Hülkenberg, Haas, arrancarán en la cuarta hilera. El francés Pierre Gasly, de Alpine, y el tailandés Alex Albon, de Williams, en la quinta.

Este sábado tendrá lugar la carrera sprint que otorga puntos extra, 8 para el más rápido y así sucesivamente hasta el octavo lugar al que se le otorga solamente un punto.

*Con información de EFE.