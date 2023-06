GP de Austria: ¿Dónde y cuándo ver la carrera de ‘Checo’ Pérez en vivo?

Luego de sufrir una mala racha dentro de la Fórmula 1, el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez tendrá una nueva oportunidad de enmendar el camino dentro del GP de Austria en la segunda fecha de la temporada que tendrá una carrera sprint, lo que les dará a los pilotos puntos extras.

El tapatío no ha logrado subir al podio y ha protagonizado incidentes en las clasificaciones que lo han obligado a abandonar, por lo que se ha despegado en el campeonato de su compañero en Red Bull, Max Verstappen, quien lidera la tabla con 195 puntos mientras que ‘Checo’ tiene 126 seguido de cerca por Fernando Alonso, de Aston Martin.

Sin embargo, Pérez no comenzó con el pie derecho ya que se sintió mal y no se presentó en el inicio de las actividades del paddock este jueves. En un comunicado la escudería austriaca apuntó que por sus problemas de salud se tomaría un descanso con el objetivo de reponerse.

Además, Helmut Marko aseguró que no hay riesgo que Daniel Ricciardo le quite su lugar ante sus recientes resultados. “Se han sacado muchas cosas de contexto. Daniel Ricciardo podría estar liderando en algunas pruebas, pero eso tiene poco que ver con lo deportivo. Pérez ha tenido carreras muy buenas, pero también otras muy malas. Tiene que dar un paso adelante y dar el mejor rendimiento que pueda, no soñar con títulos mundiales”, dijo vía Motorsport.

En el Gran Premio de Mónaco Pérez salió detrás de la parrilla tras una mala sesión de calificación; en España obtuvo un cuarto lugar mientras que terminó sexto en Canadá.

'Checo' Pérez se ausentó del primer día del GP de Austria. (Foto: Motorsport) (MexSport via Firo Sportphoto/MEXSPORT)

Horarios del GP de Austria 2023

Se espera que los monoplazas recorran los 306.4 kilómetros del circuito de Spielberg en 71 vueltas con las transmisiones que podrás seguir en vivo a través de la señal de Fox Sports y Fox Sports Premium. A continuación te contamos los horarios expresados en el tiempo del centro de México:

Viernes 30 de junio

Prácticas libres: 05:30 horas

Clasificación: 09:00 horas.

Sábado 1 de julio

Sprint shootout: 04:00 horas

Carrera sprint: 08:30 horas.

Domingo 2 de julio