F1: ‘Checo’ Pérez, Verstappen y Red Bull persiguen este récord de Mercedes esta temporada

Hace dos temporadas que terminó el dominio avasallador de Mercedes-AMG en la Fórmula 1 y ha comenzado el de Red Bull Racing con Max Verstappen y Sergio ‘Checo’ Pérez, que podrían romper uno de los récords de las ‘flechas plateadas’.

Toto Wolff, jefe de Mercedes-AMG, se quejaba el año pasado que “Red Bull y Ferrari hacían la F1 “más aburrida” ganando todas las carreras, pero este año podría considerarse aún más sosa debido al monopolio de la escudería austriaca.

Red Bull Racing ha ganado las ocho carreras disputadas en la temporada, -además del sprint de Azerbaiyán-, de las cuales seis han sido para Verstappen y dos para ‘Checo’.

Este es el récord que Red Bull podría arrebatar a Mercedes

El auto RB19 de Red Bull Racing podría igualar o superar el récord impuesto por el Mercedes W07 en la temporada 2016 de 19 victorias en 21 Grandes Premios. Ese año, Lewis Hamilton ganó 10 carreras y su coequipero Nico Rosberg ganó nueve.

La marca anterior pertenecía a los Mercedes W05 y W06 que ganaron 16 GPs en 2014 y 2015, respectivamente; y al McLaren M23, que logró 16 triunfos en 80 carreras entre 1973 y 1978.

“Al final, los récords están para romperse y tienen un equipo increíble” comentó Hamilton a la F1 sobre el dominio actual de Max Verstappen y Red Bull Racing.

Así ha sido el dominio de Verstappen y Red Bull

La épica pelea por el campeonato de 2021 entre Max Verstappen y Lewis Hamilton se convirtió en imperdible y una de las más feroces en la historia. Pero históricamente las carreras nunca han sido sensacionales y 2021 fue una temporada atípica.

Desde que Verstappen venció polémicamente a Hamilton en Abu Dhabi, apenas cinco pilotos han ganado en las siguientes 31 carreras: ‘Checo’ Pérez (4), Charles Leclerc (4), Carlos Sainz (1), George Russell (1) y el neerlandés.

Ha sido un auténtico paseo para Verstappen desde que consiguió su primer título y el reinante bicampeón mundial se ha llevado 21 carreras desde Abu Dabi 2021.

“Entiendo, por supuesto, que la gente se aburre un poco si solo domina un equipo. Lo hemos visto también en Mercedes, lo hemos visto con Ferrari en el pasado, también con Red Bull. Se vuelve predecible el ganador”, admitió Verstappen en un encuentro con medios.

En el reciente Gran Premio de Canadá, su margen de victoria sobre el resurgente Fernando Alonso fue de 9.5 segundos. Verstappen ha ganado carreras por márgenes de dos dígitos en toda la temporada y Canadá marcó el final más cerrado.

“Probablemente no haya sido nuestra mejor carrera, pero aun así, ganar por nueve segundos, creo que demuestra que tenemos un gran monoplaza”, dijo Verstappen sobre su dominio en Montreal.

Y ese es un problema en Estados Unidos, donde NASCAR es el rey y sus multitudes sintonizan carreras llenas de acción, la oportunidad de ver varios ganadores y choques espectaculares. La F1 apenas cuenta con dos ganadores esta temporada — Verstappen y Pérez. NASCAR, en cambio, lleva 10 ganadores distintos en 16 carreras.

IndyCar, que se ha convertido tanto en el refugio para los pilotos que no pueden obtener una plaza en la F1, como espera el líder Alex Palou, tiene a cinco ganadores diferentes en sus ocho carreras.

Esta historia de amor de algunos nuevos aficionados con la F1 será corta si la acción en la pista no mejora. La F1 sobresale por su drama y puñaladas por la espalda -como logró reflejarlo la docuserie Drive to Survive-, pero cuando no se traduce en un producto emocionante, se pondrá a prueba la capacidad de atención.

(Con información de AP)