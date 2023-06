¿'Checo’ Pérez, en riesgo? Así salieron de Red Bull los pilotos antecesores al mexicano

La mala racha que atraviesa Sergio ‘Checo’ Pérez en la actual temporada de Fórmula 1 ha provocado críticas y opiniones acerca de que quizá ya es momento de poner bajo revisión su lugar en la escudería Red Bull Racing y considerar a otro piloto.

Con el Gran Premio de Canadá, donde terminó sexto, ‘Checo’ suma tres carreras sin subir al podio y se aleja de Max Verstappen en el campeonato de pilotos y se le acerca Fernando Alonso.

“Su asiento está en peligro, aunque no creo que para este año, pero al final del siguiente, quién sabe”, comentó su excoequipero y campeón de F1, Jenson Button. “Tengo que compadecerme de ‘Checo’, pero van tres carreras seguidas que ha estado por debajo de la media”.

¿Cómo salieron los pilotos de Red Bull Racing antes de ‘Checo’?

Desde que la empresa de bebidas Red Bull adquirió la escudería Jaguar Racing y compite en la Fórmula (2005), Red Bull Racing ha tenido 12 pilotos, la mayoría surgidos de la academia del equipo. Max Verstappen y Sebastian Vettel son los únicos campeones de F1 con el equipo neerlandés.

Antes de la llegada ‘Checo’ Pérez, tuvo ese asiento en Red Bull Racing el tailandés Alex Albon, quien reemplazó a media temporada al francés Pierre Gasly por sus nulos podios, pero tampoco tuvo mucho éxito y solo consiguió dos terceros lugares en tres temporadas.

Gasly sustituyó a Ricciardo, pero solo estuvo media temporada con Red Bull Racing. (Shutterstock)

“Se anunció que no iba a ser piloto de carreras bastante tarde, creo que fue en diciembre. Me mató, fue terrible”, comentó Albon al podcast podcast Beyond the Grid. “Todavía confiaban en mí, Christian (Horner) y Helmut (Marko), todos en Red Bull”.

F1 La escudería Williams reportó que el piloto Alexander Albon sufrió un fallo respiratorio tras ser operado por una apendicitis. (Foto: AP / Peter Dejong)

Solamente el australiano Daniel Ricciardo estuvo a la altura de su coequipero Verstappen, antes de marcharse a Renault por un bajón de rendimiento en su última temporada en la que terminó sexto del campeonato.

Otro que no terminó la temporada con Red Bull Racing, al igual que Gasly, fue el ruso Daniil Kvyat, reemplazado por Verstappen -y relegado a Toro Rosso (hoy Alpha Tauri)- después de apenas cuatro carreras por provocar un choque en el GP de Rusia.

David Coulthard y Mark Weber se retiraron de la F1 con Red Bull Racing. Mientras que Christian Klein fue víctima de la inexperiencia de la escudería en su temporada debut, al igual que Vitantonio Liuzzi y Robert Doornbos.

Horner y Marko respaldan a ‘Checo’

A pesar de los malos resultados en las últimas carreras y las críticas, el tapatío Sergio Pérez aún cuenta con el apoyo y confianza de Christian Horner y Helmut Marko, jefe y asesor de Red Bull Racing, respectivamente.

“Creo que sólo necesita tener un buen fin de semana para encontrar esa confianza. Y entonces no tengo ninguna duda de que volverá”, dijo Horner a Autosport. “Hemos visto de lo que es capaz Checo hace sólo un mes o dos. Así que sí, necesitamos apoyarlo durante este periodo”.

Checo es apoyado por Horner. (FOTO: EFE)

Aunque Red Bull Racing tiene como opciones en Alpha Tauri al japonés Yuki Tsunoda y al neerlandés Nyck De Vries, y Ricciardo ha dicho “sé que puedo volver como una versión más completa de mí mismo”, el austriaco Marko no los ve al nivel de Verstappen ni de ‘Checo’.

“(Checo) sobriamente ha hecho el trabajo que esperamos que haga. También ha demostrado que puede ganar carreras cuando está en su mejor momento. La cuestión de si es lo suficientemente bueno no se plantea para nosotros”, manifestó a OE24.

Marko no duda de la capacidad de Checo. (Mexsport)

“Max está cada vez mejor y la pregunta que debes hacerte es bastante diferente: ¿Quién sería la alternativa? ¿Hay alguien que realmente pueda desafiar a Max en este momento? Para ser honesto, no veo a nadie allí”.

‘Checo’ Pérez tiene contrato con Red Bull Racing hasta la temporada 2025. Actualmente es sublíder del campeonato de pilotos.