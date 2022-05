‘Fue terrible’: Alex Albon confiesa que lo ‘mató’ la llegada de ‘Checo’ a Red Bull

El piloto Alex Albon relató lo que sintió cuando la escudería austriaca Red Bull contrató al mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez como piloto titular de la Fórmula 1, dejándolo en la reserva y desplazándolo como el compañero del neerlandés Max Verstappen.

Quien en esta temporada es conductor de Williams habló para el podcast Beyond the Grid. “Me mató, fue terrible. Se anunció que no iba a ser piloto de carreras bastante tarde, creo que fue en diciembre”, apuntó el británico que compite con la bandera tailandesa este 2022.

¿Cómo fue su salida de Red Bull?

En 2020, Albon se quedó en el séptimo lugar de campeonato, lo cual no resultaba competitivo para Red Bull ya que no se pudo acercar a Verstappen. Incluso el originario de Guadalajara pudo superarlo con Racing Point.

“Todavía creían en mí y aún confiaban en mí, Christian (Horner) y Helmut (Marko), todos en Red Bull. Todavía tengo una gran relación con ellos”, agregó Albon, quien fue parte de la construcción del monoplaza del equipo.

En la temporada 2021 -que terminó de forma dramática con el campeonato para la escudería tras una polémica carrera en Abu Dhabi-, pasó del protagonismo a la reserva. “En las primeras carreras fue terrible, yo era un piloto de reserva, así que tenía que ir a todas las carreras, pero solo estando allí. No podía mirar, solo estaba sentado y tratando de mantenerme lo más alejado posible”, expresó.

Con el paso del tiempo se convirtió en algo menos difícil porque se enfocó en aprender. “Fue importante escuchar a Max y ‘Checo’ Pérez. Siempre escuchaba a sus ingenieros y tomaba consejos de ellos. Como personas, sus personalidades, ¿cómo interactuaban con el equipo y cómo aprendían? Fue bastante interesante alejarse de los focos y del paddock de esa manera para mirar las cosas desde una perspectiva diferente”, argumentó.