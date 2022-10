Max Verstappen es bicampeón de Fórmula 1; gana el polémico GP de Japón

Max Verstappen se ha proclamado campeón de la Fórmula 1 por segunda vez al ganar el polémico y confuso Gran Premio de Japón, y gracias también a la sanción de Charles Leclerc en la última vuelta que le dio el segundo lugar a Sergio ‘Checo’ Pérez.

Una intensa lluvia previa a la carrera provocó que los autos largaran con neumáticos intermedios. El inicio fue muy accidentado, pues varios autos se patinaron, entre esos el de Carlos Sainz Jr.

El español provocó bandera roja y el ingreso de una grúa que resultó muy controversial pues recordó el accidente en el que murió Jules Bianchi en ese mismo circuito de Suzuka. La carrera fue suspendida durante casi dos horas y reanudada con tiempo regresivo.

Lluvia y accidente de Sainz complicaron el GP de Japón

El Gran Premio de Japón comenzó con pista mojada, por lo que los autos iniciaron con neumáticos intermedios -en lugar de para lluvia extrema-. En las primeras dos vueltas, los autos de Carlos Sainz Jr., Sebastian Vettel y Guanyu Zhou se patinaron y los pilotos perdieron el control.

El más grave de los accidentes fue el de Sainz, quien se estrelló contra el muro y destrozó el alerón trasero de su auto; el español se salvó de no ser golpeado por otro auto. El incidente provocó bandera roja en la vuelta 2 y el ingreso del safety car y una grúa para retirar su auto.

Así fue el despiste de Sainz que no se mostró en la transmisión. https://t.co/5YfAg64Dm8 — 【 Alerta F1 】 #JapaneseGP🎌 (@AlertaF1) October 9, 2022

“La pista y la visibilidad estaban impracticables. Está claro que si los pilotos no ven nada, estás diciéndole a la suerte que haga lo que se le ocurra, en un día como hoy, porque los 18 pilotos que iban detrás mío ni siquiera me han visto. Ha sido pura suerte que no me hayan dado”, declaró el español a DAZN.

Gasly y la polémica grúa que recordó muerte de Bianchi

El accidente de Carlos Sainz Jr. provocó el ingreso de una grúa, sin embargo esta apareció en la curva 12 cuando aún había autos corriendo a toda velocidad, entre ellos Pierre Gasy, quien fue investigado por al parecer no hacer caso a la bandera roja.

“¿Qué es esto? ¡¿Qué es esta grúa en la pista?! Pasé junto a él. Esto es inaceptable. Recuerda lo que ha pasado. No puedo creer esto”, dijo Gasly, en referencia a Jules Bianchi, quien murió meses después de estrellarse con una grúa en el GP de Japón del 2014.

"Gasly":

Porque había una grúa en pista mientras él aún estaba circulando en velocidad delta, lo cual pudo ocasionar un terrible accidente.pic.twitter.com/w5BcmDv6lr — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) October 9, 2022

“No hay respeto por la vida de los pilotos. No hay respeto por la vida de Jules. Increíble”, comentó Philippe Bianchi, padre de Jules, en Instagram.

“¿Cómo podemos dejar claro que nunca queremos ver una grúa en la pista? Perdimos a Jules por ese error. Lo que pasó hoy es totalmente inaceptable!!!!! ¡Espero que esta sea la última vez que vea una grúa en la pista!”, tuiteó ‘Checo’ Pérez.

GP de Italia: Así queda el campeonato de pilotos

Max Verstappen (Red Bull) | 366 puntos

Sergio Pérez (Red Bull) | 253 puntos

Charles Leclerc (Ferrari) | 252 puntos

George Russell (Mercedes) | 207 puntos

Carlos Sainz (Ferrari) | 202 puntos

Lewis Hamilton (Mercedes) | 180 puntos

Lando Norris (McLaren) | 101 puntos

Esteban Ocon (Alpine) | 78 puntos

Fernando Alonso (Alpine) | 65 puntos

Valterri Bottas (Alfa Romeo) | 46 puntos

Sebastian Vettel (Aston Martin) | 32 puntos

Daniel Ricciardo (McLaren) | 29 puntos

Pierre Gasly (Alpha Tauri) | 23 puntos

Kevin Magnussen (Haas) | 22 puntos

Lance Stroll (Aston Martin) | 13 puntos

Mick Schumacher (Haas) | 12 puntos

Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) | 11 puntos

Guanyu Zhou (Alfa Romeo) | 6 puntos

Alexander Albon (Williams) | 4 puntos

Nyck de Vries (Williams) | 2 puntos

Nicholas Latifi (Williams) | 2 puntos

Así va el campeonato de constructores de la F1

Gracias a la victoria del piloto neerlandés, Max Verstappen, la escudería de Red Bull continúa con una ventaja impresionante sobre Ferrari y Mercedes.

Red Bull Racing | 619 puntos

Ferrari | 454 puntos

Mercedes | 387 puntos

Alpine | 143 puntos

McLaren | 130 puntos

Alfa Romeo | 52 puntos

Aston Martin | 45 puntos

Haas | 34 puntos

Alpha Tauri | 34 puntos

Williams | 8 puntos