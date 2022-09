Real Madrid se impone al Atlético con goles de Rodrygo y Valverde y se mantiene como líder

Vinicius Jr. no anotó, pero fue peligroso con el Real Madrid. (FOTO: EFE)

El Real Madrid se impuso 1-2 en el derbi ante el Atlético de Madrid en el Civitas Metropolitano, donde hizo valer su contundencia con los goles del brasileño Rodrygo Goes y del uruguayo Fede Valverde en el primer tiempo, con lo que, de paso, se marcha a la pausa de fecha FIFA con el liderato de La Liga en el bolsillo.

Después de que el Barcelona se hubiera situado primero el sábado con su victoria ante el Elche, el Real Madrid prolongó el pleno y retuvo el mando con dos puntos de ventaja sobre los azulgranas y tres sobre el Betis, que también salió airoso ante el Girona (2-1).

Cuajó un derbi muy serio el Real Madrid. Aún sin el francés Karim Benzema como referencia ofensiva, volvieron a ser decisivos los brasileños Rodrygo y Vinicius y el uruguayo Fede Valverde, que decantaron el encuentro en el primer periodo. Luego supo administrar su ventaja hasta que acabó sufriendo algo por el rebote que acabó en el gol de Mario Hermoso.

Y Rodrygo bailó con Vinicius 🕺🕺 #BailaViniJr pic.twitter.com/UFp6YaC3xc — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) September 18, 2022

Real Madrid definió el juego en el primer tiempo

Resistió la presión ambiental el cuadro de Carlo Ancelotti, demasiado elevada tras todo lo que se había hablado por las celebraciones de Vinicius y un posible baile en el Metropolitano, y supo sacar partido de su contundencia, reflejada en los goles de Rodrygo, tras un magnífico pase del francés Aurélien Tchouameni (18′) y de Valverde, al recoger el rechace del palo a un remate de Vinicius (36′).

Una joya este gol, Valverde galopando m, Rodrygo combinando el pase de Tchoameni bestial y la definición inmejorable de Rodrygo. pic.twitter.com/MAR1B9pTyK — Taberna Blanca (@Taberna_Blanca) September 18, 2022

El gol del halcón Valverde pic.twitter.com/ucAhmJ8NUS — KMB9 (@KMB9_) September 18, 2022

Fue el premio al buen dispositivo exhibido por el Real Madrid ante un Atlético que contó esta vez con el francés Antoine Griezmann como titular y al que le faltó ese acierto y más continuidad en su juego para desarbolar al eterno rival.

No obstante, los de Diego Simeone, que se convirtió en el técnico con más partidos en la historia del Atlético en Primera División, no se rindieron y encontraron una luz de esperanza con el tanto de Hermoso casi de rebote con el hombro a siete minutos del final, pero no tuvo continuación y cedió un partido que le deja a ocho puntos del líder.

“Muy contento. El derbi siempre es especial y poder marcar, la victoria… es un día muy feliz para mí. Era un partido distinto por todo lo que pasó durante la semana y hemos respondido dentro del campo”, dijo el brasileño Rodrygo a Movistar+.

“El sabor es muy malo. Hemos perdido el derbi, un partido muy importante. No hemos estado tan mal. No hemos merecido la derrota, pero es el futbol. Ellos han aprovechado lo que han tenido y nosotros no. El sabor en una derrota siempre es malo y estamos todos tristes”, comentó Jan Oblak, portero del Atlético, a Movistar+.