Clásico Nacional: ¿Por qué el árbitro no decretó gol y ‘tampoco’ revisó en el VAR?

Las Águilas del América se impusieron 2-1 a las Chivas del Guadalajara en el Clásico Nacional correspondiente a la jornada 15 del Apertura 2022 de la Liga MX con polémica por un aparente gol no avalado por el arbitraje.

Henry Martín (4′) y Alejandro Zendejas (51′) marcaron por las Águilas, que presumen 35 puntos en la tabla y el pase directo a la liguilla. Cristian ‘Chicote’ Calderón (62′) descontó por las Chivas, que a pesar de perder se mantienen en el séptimo puesto, cerca de amarrar un boleto al repechaje.

¿Cuál fue la polémica del Clásico entre América y Chivas?

La polémica del partido apareció al minuto 55, cuando el partido estaba 2-0. El portero Guillermo Ochoa atajó un cabezazo de Sergio Flores que aparentemente rebasó la línea de meta, pero el árbitro Adonai Escobedo no revisó la jugada en el monitor del VAR y no decretó gol.

“Del arbitraje es difícil dar un punto de vista”, comentó Ricardo Cadena, director técnico de Chivas, en conferencia de prensa posterior al juego. “Ustedes son los que tienen que juzgar. No hablo de ellos [los árbitros], pero es terrible. No entiendo por qué no fueron a revisar [la jugada en el VAR]”.

¿Qué dice el reglamento de la Liga MX sobre los goles?

La Liga MX, al igual que todas las competencias de futbol profesional, se rige bajo el reglamento de la International Board, como establece en su Artículo 92, Apartado M. Árbitros, de su Reglamento de Competencia 2022-2023.

“Los árbitros deberán aplicar en el desarrollo de cualquier partido oficial o amistoso las Reglas de Juego expedidas por International Football Association Board y promulgadas por la FIFA y el Reglamento de Competencia autorizado por la Federación Mexicana de Futbol”.

La Regla 10 del International Football Association Board establece que “se ganará un gol cuando el balón haya rebasado totalmente la línea de meta entre los postes y por debajo del travesaño”. Es decir, el esférico debe pasar por completo la línea de meta y si una parte de su circunferencia está sobre esta, no es gol.

¿Qué dice el reglamento de la Liga MX sobre el uso del VAR?

El Reglamento de Competencia de la Liga MX establece que el árbitro central puede recurrir al Video Assistance Referee (VAR) en tres casos que pueden modificar el curso del partido: goles, penaltis y expulsiones; además de confusión en la identidad de un jugador.

“La función de los asistentes de vídeo es ayudar al árbitro a determinar si se ha producido alguna infracción que impida conceder un gol. Una vez que el balón ha cruzado la línea de meta, el juego ya se ha interrumpido, por lo que el ritmo del partido no se ve afectado”.

El Artículo 3 del Apéndice III: Sistema de Video Asistencia Arbitral menciona que para el uso del VAR, el árbitro informa a los asistentes de vídeo o viceversa que se revise una decisión o incidencia. Los asistentes de vídeo examinan las imágenes grabadas e informan al árbitro mediante un sistema de audio de lo que están viendo en pantalla.

El árbitro toma una decisión o actúa adecuadamente tras ver el vídeo en el lateral del campo o basándose en la información que le han comunicado los asistentes de vídeo, la denominada “revisión silenciosa”. El Artículo 6 recalca que “las decisiones derivadas de la aplicación del VAR corresponden únicamente al árbitro del partido”.

El mismo artículo menciona que las decisiones arbitrales no podrán ser reclamadas por jugadores ni cuerpos técnicos, de lo contrario, serán acreedores a una sanción del árbitro o de la Comisión Disciplinaria, como ocurrió con la expulsión de Fernando ‘Nene’ Beltrán al final del Clásico Nacional.

El reglamento de la Liga MX no menciona quién proporcionará las repeticiones de las jugadas, ni tampoco que si no hay una toma clara y contundente de que el balón rebasó la línea de meta no se concederá gol.