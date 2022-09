‘‘Canelo’ Álvarez es un boxeador promedio’, dice hermano de Gennady Golovkin

Los círculos de Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Gennady Golovkin siguen calentando la tercera pelea del próximo 17 de septiembre en Las Vegas con intercambio de declaraciones y ahora fue el hermano del kazajo quien le ‘echó más leña al fuego’.

Primero fue ‘Canelo’ quien en algunas declaraciones dijo que buscará noquear y retirar a Golovkin para no dejar duda de que ha sido mejor que él en la trilogía. El púgil mexicano incluso dijo que odia al kazajo por hablar mal de él en los últimos años.

Luego fue ‘GGG’ el que, después de evadir al inicio la polémica, volvió a criticar a ‘Canelo’ Álvarez diciendo que está agresivo por “sustancias en su cuerpo” y que Dmitry Bivol “lo devolvió a la realidad”.

¿Qué dijo el hermano de Golovkin sobre ‘Canelo’?

Gennady Golovkin recordó en una entrevista para el podcast The Making of Trilogy, de DAZN, que cuando Saúl Álvarez fue su sparring en el gimnasio Big Bear de Abel Hernández, en California, en 2011, no le parecía un boxeador extraordinario.

Su hermano Max Golovkin secundó su comentario y añadió que el boxeador tapatío se volvió exitoso gracias a su equipo, encabezado por su entrenador Eddy Reynoso, pero no es especial.

“Personalmente, considero que ‘Canelo’ es solo un boxeador promedio. Así es como nuestro equipo y Gennady lo ven. Es solo un boxeador mexicano promedio que ha sido ascendido a la cima. Pero sabemos quién es y cuál es su equipo”, dijo Max Golovkin.

Golovkin recuerda primera pelea con ‘Canelo’

El boxeador kazajo, de 40 años de edad y ocho mayor que Saúl Álvarez, recuerda que cuando enfrentó al tapatío por primera vez, en 2017, estaba seguro de ganarle a pesar de notar la evolución de su rival después de su sparring del 2011.

“‘Canelo’ se había vuelto más experimentado. Había madurado y mejorado como boxeador, eso era seguro”, expresó para el podcast. “Me sentí confiado. Estaba tranquilo porque estaba seguro de mí mismo y muy comprometido con la pelea. Me sentí muy cómodo”.

Golovkin y Álvarez empataron en su primera pelea, mientras que en la segunda se impuso el mexicano por decisión de los jueces. ‘Canelo’ es el único contrincante al que no ha podido derrotar ‘GGG’ en su carrera y va por la revancha el 17 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas.