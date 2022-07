US Open: Novak Djokovic aparece en la lista, pero sigue en duda por no estar vacunado

Luego del escándalo que protagonizó el tenista serbio Novak Djokovic en el Abierto de Australia, después de ser deportado por no estar vacunado ante COVID-19, pudo recuperar su nivel al conseguir su 21° título de Grand Slam en Wimbledon, pero sus problemas continúan ya que aunque formalmente aparece en la lista de deportistas que disputarán el US Open, su participación sigue en duda.

Este miércoles se publicaron los nombres de los elegibles de acuerdo a su ranking en la ATP y WTA, por lo que Djokovic fue inscrito. Sin embargo, no es una garantía que el deportista de 35 años efectivamente defienda un nuevo título. Recordemos que su decisión pública de no inocularse también lo alejó del Indian Wells y Miami al inicio de la temporada.

“El reglamento de los Grand Slam recoge que todos los jugadores elegibles entran en el cuadro individual masculino y femenino basándose en el ranking publicado 42 días antes del primer lunes del torneo”, explicó la Asociación de Tenis de Estados Unidos en un comunicado.

La razón por la que Djokovic está en duda en el US Open

Uno de los grandes impedimentos de Djokovic no se lo da el reglamento del US Open sino las medidas del gobierno estadounidense, ya que los organizadores aseguraron que seguirán sus indicaciones.

“El US Open no tiene un reglamento de vacunación establecido para los tenistas, pero respetará la posición del gobierno de los Estados Unidos con respecto al ingreso al país para personas que no son ciudadanos estadounidenses y que no están vacunadas”, agregaron en el documento.

Esto significa que el tres veces campeón tal vez no pueda ingresar a Nueva York, donde se disputarán los encuentros entre el 29 agosto y el 11 de septiembre. La jugadora Serena Williams está en una condición similar ya que fue incluida en un ranking especial debido a su inactividad por una lesión.