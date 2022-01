¡Se acabó! Deportan a Djokovic; no jugará el Abierto de Australia

A menos de 18 horas del inicio del primer Slam de la temporada, el tenista serbio Novak Djokovic fue deportado de Australia, luego de que tres jueces de una corte respaldaron el derecho del ministro de inmigración de cancelarle la visa.

El tenista de 34 años trataba de utilizar una dispensa médica para evitar los requisitos de que todos los participantes en el Abierto de Australia debían vacunarse contra el COVID, debido a que Djokovic no está vacunado, el gobierno consideró que su presencia podría avivar la corriente antivacunas.

Así, fue visto con mascarilla en el aeropuerto de Melbourne, en compañía de dos funcionarios del gobierno y se marchó en un vuelo de Emirates a Dubái.

Djokovic se mostró decepcionado con la decisión, pero afirmó que la respetaría y se tomaría un tiempo para descansar y recuperarse:

“Estoy extremadamente decepcionado con la decisión de la corte de desestimar mi solicitud de revisión judicial a la decisión del ministro de cancelar mi visa, lo que implica que no puedo quedarme en Australia y participar en el Abierto de Australia”, expuso en un comunicado.

La audiencia

Durante la audiencia, programada para este 15 de enero a las 17:00 horas tiempo de México, se dio el primer lugar a la defensa del deportista, quienes tardaron poco más de una hora para exponer argumentos con los que se evitaría la suspensión de su visa (una vez más) y deportación.

Nick Wood, abogado de Djokovic, declaró durante el juicio: “el ministro no consideró el escenario alternativo obvio... la posibilidad de que la visa pueda ser cancelada, sea expulsado del país y su carrera se vea perjudicada en general. Es bastante obvio que en sí mismo puede generar un sentimiento anti-vacunas”.

La defensa del tenista argumentó que su cliente nunca ha tenido realmente una postura en contra de las vacunas, ya que incluso defendió la “libertad de elección” de cada persona para recibir el inmunológico.

Sin embargo, durante la audiencia se le pidió a Djokovic que subiera al estrado a declarar su posición sobre la vacunación, pero este se negó, lo cual haría más difícil su defensa.

Audiencia de Novak Djokovic. Fuente: Corte Federal de Australia

Por otra parte, la defensa del ministro Alex Hawke, quien cancela la visa de Djokovic, refutó lo dicho por los abogados del deportista: “Nunca se presentó material ni ninguna afirmación de que el solicitante tenía alguna otra razón médica para no ser vacunado”.

“Dejó abierta la posibilidad de que pudiera cambiar de opinión, pero su posición públicamente declarada (de Djokovic) fue que no estaba a favor de vacunarse. No se retractó ni ofreció una visión diferente. No está, después de todo este tiempo, vacunado”, sentenciaron.

“Djokovic tiene un historial reciente ignorando las medidas de seguridad del COVID”, mencionó Stephen Lloyd, abogado del Ministro de Inmigración. “Incluso cuando sabía que estaba infectado y había recibido una prueba positiva, realizó una entrevista y una sesión de fotos que incluyó quitarse la mascarilla”, agregó.

Mientras se llevaba acabo la audiencia, alrededor de 20 seguidores de Djokovic se encontraban con altavoces afuera de la Corte Federal de Australia donde se estaba llevando acabo el juicio, según información de The Age.

Caso Djokovic

Aproximadamente a las 10:00 hora local Australia, el tenista serbio fue detenido por las autoridades fronterizas del país. Apenas un día antes, el ministro Alex Hawke revocó por segunda ocasión la visa de Novak, lo cual le impediría jugar en el Abierto de Australia.

Tras la segunda cancelación de la visa al tenista serbio Novak Djokovic, autoridades de Australia emitieron una orden de detención que se llevo a cabo en las primeras horas de este sábado en el país oceánico.

De acuerdo con el gobierno australiano, la presencia del tenista puede representar un peligro para “la vida y el orden civil debido al sentimiento antivacunas y al desprecio por las normas del COVID-19″.

¿Qué pasará ahora en el Abierto de Australia?

En un comunicado, la Federación Australiana de Tenis, organizadora del torneo, afirmó que respetaría la decisión de la Corte Federal: “Deseamos tener un Open de Australia 2022 competitivo y emocionante y deseamos a todos los jugadores la mejor de las suertes”.

Djokovic estaba programado en un partido con su compatriota Miomir Kecmanovic. Tras la deportación de su contrincante, Kecmanovic se enfrentaría a un “lucky loser”, un jugador que pierde en partidos de clasificación pero entra al cuadro principal por la salida de otro tenista.

Salvatore Caruso es el “lucky loser” en esta ocasión, poco después de que se conociera la resolución del caso Djokovic, se anunció que el italiano había sustituido al número uno en el cuadro y el encuentro se realizaría en una cancha más pequeña.

Ahora el torneo solo contará con la participación de un excampeón masculino, Rafael Nadal.

Con información de AP.