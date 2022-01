Liga MX: Posponen partido Tigres vs. Santos por casos de COVID-19

Con arranque negativo iniciará este torneo Clausura 2022, luego de que por medio de las redes sociales de la Liga MX se dio a conocer que el partido de Santos contra Tigres, correspondiente a la jornada 1 del balompié azteca, será pospuesto por brote de COVID-19.

Una verdadera mala noticia se dio a conocer a días de que el encuentro entre Atlético San Luis y Pachuca abran el telón, pues aunque en dicho duelo no llevarán a cabo la cancelación, sí estarán los protogolos de seguridad más que listos para cualquier tipo de imprevisto.

“El Club Tigres reportó 12 casos activos de COVID-19, por lo que la LIGA BBVA MX resolvió reprogramar el partido ante el Club Santos Laguna para el 12 de enero dentro de la propia Jornada 1, por lo que se mantiene la integridad de la misma”, se lee en el comunicado.

No obtante, el choque fue designado para una nueva fecha y no se pierda tanto tiempo dentro del calendario mexicano, pues los dirigentes crean con tiempo de anticipación el listado de como se realizará cada una de las jornadas en disputa del campeonato.

“Por lo tanto, con base en lo que indican los acuerdos en cuanto a la reprogramación de partidos y los tiempos de recuperación de los jugadores, la LIGA BBVA MX, en conjunto con los Clubes Santos y Tigres, determinó reagendar para el próximo miércoles 12 de enero en el Estadio TSM Corona con horario por definir.”

Cabe destacar que, a parte del juego inaugural, las citas entre FC Juárez vs. Necaxa, Puebla vs. América, Monterrey vs. Querétaro, Cruz Azul vs. Tijuana, Pumas vs. Toluca, Chivas vs. Mazatlán y León vs. Atlas tendrán que ser puestas en observación para evitar exponer a los aficionados.